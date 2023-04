Coltivare l’alloro a casa è piuttosto facile: quest’erba aromatica infatti non ha bisogno di particolari cure e cresce piuttosto velocemente. La sua versatilità in cucina è inoltre un grosso stimolo per coltivarlo, perchè i suoi usi sono davvero molteplici, dall’insaporire delle pietanze a star bene con zuppe e legumi, dal pesce alla carne. Ecco sa fare per coltivarlo in casa.

Come coltivare l’alloro in casa: ecco cosa fare

Per prima cosa, bisogna acquistare la piantina e poi procurarsi un vaso di dimensioni adatte per sistemarlo comodamente sul balcone: in ogni caso, è bene che sia sufficientemente profondo e alto. Il vaso deve anche avere piccoli fori sul fondo e un po’ di materiale drenante come i sassolino o l’argilla espansa, che garantiscono al terriccio una buona respirazione e permettono la fuoriuscita dell’acqua superflua. Si prepara poi il terriccio per la semina mischiando nelle stesse quantità terra da giardino, torba e sabbia e va messo dentro il vaso. Praticare quindi un buco abbastanza profondo al centro del vaso e collocarvi l’alloro, premendo leggermente il terriccio intorno alla piantina.

Le temperature

Questa è una pianta che si adatta piuttosto bene anche a climi non proprio caldissimi, però ha comunque bisogno di luce, quindi le temperature per farla crescere in modo ottimale sono quelle del Sud, perchè se la temperatura scende sotto gli zero gradi muore in breve tempo.

Innaffiatura

Non serve particolare impegno nemmeno per quanto riguarda l’innaffiatura, non deve essere irrigato molto. Va bagnato soprattutto in estate e in primavera, quando la terra in superficie appare asciutta. In inverno e in autunno si deve innaffiare molto meno e al di sotto dei 7°C di temperatura si può anche non aggiungere acqua.

La potatura

L’unica operazione un po’ impegnativa richiesta dall’alloro che si coltiva sul balcone è sicuramente la potatura, perchè la chioma va contenuta con potature costanti visto che tende ad espandersi molto facilmente e velocemente, soprattutto in presenza di condizioni climatiche favorevoli.