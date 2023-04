La lavatera è una pianta erbacea, annuale o perenne, con un portamento a cespuglio appartenente alla grande famiglia delle Malvaceae. E’ una pianta originaria dell’Asia e dell’America caratterizzata da lunghi steli carnosi e penduli, ricchi di foglie dal colore verde intenso.

La lavatera: come coltivare questa pianta romantica

Questa pianta è definita romantica anche per la forma a campana dei suo fiori e dei colori di questi ultimi, che a seconda della varietà possono essere: bianchi, rosa, rossi o multicolori.

La pianta ama essere posizionata dove c’è luce ed al riparo dai forti venti. Il terreno che deve ospitarla deve essere misto ad argilla espansa, ben drenato e fertile. Bisogna innaffiarla solo quando il terreno è del tutto asciutto facendo attenzione a non bagnare le foglie. Va concimata ogni tre settimane con del concime specifico per piante da fiori diluito nell’acqua delle annaffiature.

Questa è una pianta che teme le malattie fungine come l’oidio, che è causato dal clima caldo e umido; tra i parassiti può essere attaccata dagli afidi, proprio per questo bisogna usare degli antifungini e antiparassitari anche aficida biologico a scopo preventivo.

La splendida fioritura si ha dal mese di luglio fino al mese di ottobre. La potatura va effettuata ad inizio primavera dando ai rami la forma desiderata. La moltiplicazione si fa sempre in primavera per semina direttamente a dimora ed è consigliata perchè anche le varietà perenni hanno vita breve.

Con i suoi fiori ed il suo arbusto la lavatera è molto presente nei giardini, perchè può essere usata anche come siepe divisoria per regalare maggiore privacy alla casa. I colori dei suoi fiori la rendono bellissima allo sguardo e come abbiamo spiegato non è assolutamente difficile da coltivare, basta solo donarle le giuste attenzioni e si avrà una pianta che regala romanticismo a tutto l’ambiente.