Le petunie sono piante facili da coltivare anche sul terrazzo ed è possibile farlo fin da aprile in tutte le zone della nostra penisola grazie alle tante varietà esistenti. Crescono in modo molti rapido regalando fiori a cascate fino ai primi freddi invernali. Le varietà logicamente cambiano anche il colore dei fiori, che possono essere bianchi, rosa, viola, azzurri o rossi. Spiegheremo di seguito come coltivarle.

Le petunie: ecco come coltivarle in vaso e in giardino

Queste piante per donare la massima fioritura hanno bisogno di essere esposte al sole diretto. In autunno non resistono al freddo e vanno spostate in un luogo protetto, ma prima di farlo vanno tagliati i rami che sono danneggiati per poi spostare le pianate in una zona fredda.

Si può anticipare la semina già tra febbraio e marzo, conservando però il vaso dove c’è luce e proteggendolo dal freddo, oppure aspettare il mese di aprile o maggio per farlo direttamente all’aperto e avere la fioritura fino al mese di ottobre.

Bisogna stendere sul fondo del vaso uno strato di palline di argilla espansa e poi riempirlo con il terriccio per piante da fiore. I semi vanno messi distanti uno dall’altro a circa 30 centimetri e a una profondità di 0,5 cm. Dopo averli seminati va nebulizzata l’acqua sul terriccio per favorire l’adesione del seme allo stesso terriccio.

Se invece si acquistano delle piantine già cresciute, si segue la stessa procedura, mantenendo sempre una distanza di 30 cm tra ogni piantina.

E’ importante per la crescita delle piante una concimazione fatta in modo regolare in primavere ed in estate con un fertilizzante liquido, che va diluito nell’acqua ed usato da aprile a settembre per poi sospendere.

Innaffiatura e potatura

L’acqua è molto importante poiché queste piante non sopportano gli stress idrici. Vanno dunque innaffiate in modo regolare ogni paio di giorni in primavera e sempre durante l’estate, ricordarsi di farlo di sera e con acqua a temperatura ambiente.

Quando termina la fioritura come già accennato in precedenza, si possono potare per poi spostarle per proteggerle dal freddo.