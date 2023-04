Le patate sono un alimento ricchissimo dal punto di vista nutrizionale poiché appartengono alla famiglia dei carboidrati, contengono sali minerali come fosforo e potassio e risultano molto digeribili. Si possono coltivare tranquillamente anche in vaso, nell’orto in giardino o sul balcone, basta seguire delle semplici regole.

Le patate si possono coltivare in vaso? Ecco la verità

Come abbiamo già accennato questi ortaggi possono essere tranquillamente coltivati anche in vaso.

Per iniziare bisogna prendere un vaso molto capiente, almeno da 50 lt, riempitelo per 1/4 di un buon terriccio e procurarsi un compost di buona qualità che può anche essere fatto in caso. A questo punto basta prendere delle patate e seguire questa guida. Per coltivarle in vaso o in terreno, le piantine vanno disposte almeno a 35 centimetri l’una dall’altra. Se si vuole piantarle sul balcone non va dimenticato che questi ortaggi crescono sotto terra essendo dei tuberi.

Bisogna utilizzare dei vasi abbastanza alti, terriccio universale molto fertile e patate da far germogliare.

Riempire per metà il sacco col terriccio fertile, disporre sullo stesso gli ortaggi che si vogliono coltivare distanziandole tra loro e ricoprirle con altro terriccio. Nel caso in cui durante la crescita si notano nuove radici mettere ancora dell’altro terriccio.

La raccolta va fatta ad inizio autunno, ma prima di procedere con questa operazione circa due settimane prima vanno tagliate le piante sulla radice per lasciarle sulla terra, che poi va rimossa per la raccolta. A questo punto sono pronte per essere usate in cucina.

Innaffiatura

L’innaffiatura cambia a seconda del clima e della stagione, ma in genere vanno innaffiate quando il terreno appare molto asciutto, mentre in estate c’è bisogno di acqua costante.

Il terreno va concimato con sostanze nutritive e si può utilizzare anche il letame, basta però che sia maturo.

Eseguire la raccolta quando la pianta è del tutto disseccata nella parte aerea e quando sono coltivate in vaso l’operazione va svolta a mano.