Il fiore spesso può diventare marcio o può ingiallirsi e questo è dovuto da diverse cause e fattori, che vanno ad indebolire la pianta, tra questi ci possono essere la carenza di vitamine e di minerali, le patologie, i batteri, i funghi, le muffe, la carenza o l’eccessiva quantità di acqua. Di frequente si ricorre all’utilizzo di concimi e di fertilizzanti chimici, ma non sempre sono è questa la soluzione più efficace in assoluto. I vivaisti consigliano di utilizzare validi rimedi naturali, infatti esiste un metodo naturale ed efficace che serve a rafforzare il sistema immunitario della pianta che spiegheremo di seguito.

Fiore marcio e ingiallito? Usa il metodo dei vivaisti e tornerà vigoroso

Come già accennato, per rendere più forte il sistema immunitario della pianta è possibile preparare un rimedio naturale ed efficace. Basta riscaldare l’acqua ed aggiungere tre o quattro foglie di alloro. Dopo diverse ore, è possibile filtrare la soluzione, che poi bisogna versare in uno spruzzino e spruzzarla sul terriccio, sulle foglie e sui fiori. L’alloro, infatti è una spezia benefica non solo per la salute umana, ma anche per quella delle piante, perchè ha diverse funzioni come essere un repellente capace di tenere lontani gli insetti ed i parassiti, oltre ad essere antisettico, rilassante e antiossidante.

Con questo rimedio consigliato dai più esperti vivaisti anche i fiori più marci ed ingialliti torneranno ad essere vigorosi in pochissimo tempo, senza spendere soldi per prodotti chimici ed a volte nemmeno utili ma sicuramente inquinanti.

Perchè i fiori diventano marci

Ciò può essere provocato dall’utilizzo di un vaso non idoneo alla piante che può indebolire le radici e di conseguenza saranno i fiori a farne le spese, oppure alla carenza di nutrienti, tra cui vitamine e minerali di cui invece la pianta ha estremamente bisogno per restare in salute e crescere in modo sano.