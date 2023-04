Piante che stanno morendo? Usa questo metodo e si riprenderanno subito

Coltivare le piante richiede attenzione e cura per farle crescere e vivere in salute, altrimenti come ogni cosa vivente anche queste tenderanno a morire. Bisogna riporre massima attenzione alle innaffiature, alla concimazione, all’esposizione, ma spesso non tutti riescono a star dietro queste cose e per questo ci si arriva al punto di lasciarle morire. Come fare per riprenderle prima che muoiano del tutto? Lo spieghiamo di seguito.

Perchè le piante possono morire

Come accennato, l’innaffiatura è importantissima per la vita di questi vegetali e quindi una mancanza di acqua può portare alla morte delle nostre amiche, ma a volte anche innaffiarle troppo può essere deleterio, perchè si possono marcire le radici, quindi bisogna anche capire il momento ideale per questa operazione, che di solito è quando il terreno è molto asciutto. Quando si arriva quasi al punto che esse stanno morendo si può usare qualcosa che è più forte dell’acqua stessa per farle riprendere e vi spiegheremo di cosa si tratta, è una soluzione da preparare in casa a costo zero e molto efficiente.

Cosa usare e come

Per preparare la soluzione perfetta per le piante che stanno morendo servono due semplici ingredienti: tè e dei fiocchi d’avena, entrambi con una buona dose di azoto. Il procedimento è semplicissimo, basterà infatti solo aprire una bustina di tè e mettere le foglie in un barattolo per poi aggiungere un cucchiaio di fiocchi d’avena in acqua molto calda e mescolare fino a far amalgamare i due ingredienti per almeno un paio di ore e solo dopo filtrare il contenuto usando un classico colino.

Fatto ciò il fertilizzante fatto in casa è pronto e serve per innaffiare le vostre amiche per almeno una volta ogni tre settimane. In un breve periodo di tempo si noterà che si riprenderanno, cominceranno a ricrescere e torneranno sane ed il tutto senza usare fertilizzanti chimici.