Il prezzemolo è tra gli ingredienti più utilizzati in cucina per insaporire le pietanze e per questo non manca mai, perchè può servire nelle zuppe, sul pesce, sulla carne e in tantissimi altri modi, quindi è ideale averlo sempre fresco ed a portata di mano, un fattore che spinge sempre più persone a coltivarlo direttamente in casa. Ma quando non è più freschissimo di solito viene buttato, eppure basta un piccolo trucco per mantenerlo vivo a lungo e lo spiegheremo di seguito.

Prezzemolo, sai come mantenerlo fresco a lungo? Basta questo trucco

Come accennato basta un piccolo trucco per mantenerlo fresco e vivo a lungo per avere quest’erba aromatica sempre al top. Ecco cosa fare.

Per prima cosa, bisogna procurarselo il più fresco possibile per poi lavarlo e poggiarlo su di un tagliere. Aiutandosi con un coltello si passa a tagliarlo a pezzi.

Il passo successivo è quello di metterlo tagliato in una o recipiente profondo ed aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e successivamente versare dell’acqua fredda fino a quando l’erba aromatica non si sommersa e il bicarbonato sciolto del tutto.

Lasciare il tutto in ammollo per circa quindici minuti e nel frattempo che si attende è meglio pulire il tagliere che si è utilizzato con dell’alcol di aceto per essere sicuri di eliminare ogni tipo di batteri. Trascorsi i quindici minuti risciacquare tutto con l’acqua corrente.

Riprendere il tagliere ormai pulito, stendere un panno e metterci l’erba sopra dopo averla scolata per bene, per poi asciugarla bene con un asciugamani. A questo punto serve un barattolo asciutto e pulito dove sul fondo va messa una carta assorbente. Il barattolo dovrà poi essere riempito con la nostra magnifica erba, ricordando di usare uno che sia di vetro e trasparente. Terminati tutti i passaggi si può posizionare il barattolo nel frigo dove il prezzemolo resterà intatto per più di un mese.