I fiori per la stragrande maggioranza fioriscono a maggio e danno il benvenuto alle giornate di vero primo caldo. Sono tantissimi quelli che sbocciano e fanno la felicità di tantissime persone nel mese che è contraddistinto dalla festa della mamma. Ma quali sono quelli più attesi di questo mese? Li elencheremo di seguito e vi garantiamo che sono tutti splendidi.

Quali sono i fiori che fioriscono a maggio? Ecco la lista

Come abbiamo accennato il mese di maggio porta un’esplosione di fioriture e tra questi uno dei più attesi sono sicuramente le rose, che abbelliscono balconi, terrazzi e giardini e che necessitano di un’esposizione in pieno sole e terreni fertili, di medio impasto, calcarei e ben drenati. Sono bellissime, romantiche, profumate, poetiche e facili da coltivare.

Allium

Questa pianta è caratterizzata da una fioritura splendida che inizia in primavera ma che ha il suo massimo splendore proprio nel mese di maggio. Ha diverse colorazioni che vanno dal rosa, al bianco passando per il giallo ed il blu. Le varietà sono tantissime, infatti se ne contano più di 500.

Giacinto

Non si può certo non nominare il giacinto, che rende gioiose le zone in cui è coltivato con i suoi colori in prevalenza blu, ma anche rossi, bianchi, gialli ed arancioni. Una visione che lascia incantati tutti coloro che lo ammirano.

Iris

L’Iris si fa apprezzare per la delicatezza delle sue forme e dai colori che virano dal blu, al lilla dal rosso al rosa al giallo. Ha una forma particolare, infatti è formato da tre petali interni ed altrettanti esterni ondulati e ricadenti. Può variare la sua dimensione a seconda della varietà, ma quello che non cambia è il suo delicato profumo.

Peonia

La Peonia fiorisce una sola volta all’anno e inizia dai primi giorni del mese di aprile, ma raggiunge il massimo della fioritura proprio a maggio. E’ una fioritura che non dura molto a lungo ma la sua esplosività lascia senza parole per il suo modo di decorare e la sua delicatezza.