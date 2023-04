L’alisso è una pianta ornamentale appartenente alla famiglia delle brassicaceae. In natura ne esistono 100 specie diverse tra loro e difficili da distinguere per chi non è un vero professionista del giardinaggio. E’ comunque adatto alla coltivazione in vaso per abbellire i balconi e i terrazzi.

Alisso: come coltivarlo in vaso per abbellire il balcone

La coltivazione di questa pianta è molto semplice perchè non bisogna essere degli esperti per poterla avere sui propri balconi, ma vanno comunque seguite alcune guide per permettere che cresca sana per avere una splendida fioritura alla fine della primavera.

Per prima cosa bisogna sapere che ha bisogno di tanta luce e quindi va esposta in una zona molto luminosa. In realtà può crescere anche all’ombra, ma in tal caso la fioritura sarà scarna e non è quello che si vuole. L’innaffiatura non deve essere continua, infatti va data acqua alla pianta ogni dieci o quindici giorni, questa è la giusta sequenza per avere la pianta in salute, anche se qualcosa cambia nelle stagioni molto calde, dove è consigliabile controllare se il terreno è molto secco, in quel caso va innaffiata.

Riporre massima attenzione alle malattie che possono colpirla, perchè essa è soggetto all’attacco di afidi e cocciniglie, per questo bisogna usare un buon antiparassitario specifico, che previene questi attacchi mantenendo la pianta in salute. Se avvengono comunque l’attacco dei parassiti è meglio procedere con un lavaggio molto accurato semplicemente con una spugna e dell’acqua.

Una curiosità di questa pianta riguarda il tempo molto breve con la quale si sviluppa e la sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno, infatti la si può coltivare davvero ovunque e grazie alla sua caratteristica riesce a rendere speciali balconi e terrazzi trasformandosi quasi in un tappeto fiorito. E’ una pianta davvero eccezionale che vale la pena coltivare in vaso e volendo anche in giardino dove esprime il meglio di sè.