Le orchidee sono sicuramente tra le piante decorative più apprezzate dagli italiani, per la bellezza dei loro fiori e i colori che li caratterizzano, che rendono questa pianta amatissima anche da chi non è esperto di floricoltura. E’ comunque una pianta molto delicata che ha bisogno di molte cure per crescere al meglio e non morire dopo poco tempo, ma non tutti sono capaci di prendersene cura nel migliore dei modi non avendo abbastanza esperienza con il giardinaggio, ma basta poco per dare a questa ciò che serve e si tratta di una miscela che si può preparare facilmente in casa.

Orchidee: con il riso e l’acqua vivranno a lungo e in salute

Se si hanno questi fiori in casa e non fioriscono e non si sa come fare, non bisogna andare nel panico perchè basta un semplice rimedio per avere una fioritura rigogliosa e per farlo servono solo due ingredienti: il riso e l’acqua. Ecco cosa fare.

Basterà prima di tutto riempire una tazza con del riso che dovrà essere passato in una padella con dell’acqua e farlo cuocere per circa tre minuti. Dopo questo si deve lasciar raffreddare questo ingrediente e poi frullarlo fino ad ottenere una specie di polverina che poi andrà depositata in un barattolo di vetro. Per usarlo basterà mettere poi in un contenitore un cucchiaio della polvere ottenuta mescolata con l’acqua. Fatto questo non si dovrà fare altro che innaffiare le piante bagnando solo le radici con alcuni cucchiaini del liquido avuto. Si noterà che la polvere formata dal riso andrà a depositarsi sul fondo e rilascerà vitamine e sali minerali alla pianta, che risulteranno importantissimi per lo sviluppo delle stesse radici, che di conseguenza faranno fiorire in breve tempo tanti fiori.

Quindi con questo semplice rimedio anche chi non ha esperienze con queste piante le vedrà fiorire e non si avranno più problemi anche per il futuro.