Le piante con l’arrivo del caldo corrono il serio rischio di essere attaccati dai parassiti, soprattutto afidi e cocciniglie e ce ne rendiamo conto quando le innaffiamo, ma per non permettere a questi fastidiosi insetti di rovinare la salute delle nostre amiche vegetali e anche per tenerli lontani per sempre basta usare un metodo semplicissimo, quello del sapone. Vediamo di cosa si tratta.

Parassiti delle piante: addio con il metodo della saponetta

Per ricorrere a questo rimedio bisogna usare il sapone adatto che può essere quello di Marsiglia, che grazie alla sua consistenza e le proprietà igienizzanti, oltre al suo inconfondibile profumo, terrà lontani i fastidiosi insetti che attaccano le foglie ed i fiori. Va bene anche il sapone giallo.

Quello che bisogna fare è staccare dalla saponetta circa 20-30 grammi di sapone e poi sbriciolarlo in scaglie per poi sciogliere queste ultime in mezzo litro di acqua a temperatura ambiente, mescolando il tutto fino ad ottenere un composto liquido. Preparato il composto è consigliabile per renderlo ancora più efficace, aggiungere l’olio di neem, il quale è delicato ma che i parassiti non sopportano, be basteranno 10 gocce.

Ora l’insetticida naturale è davvero pronto per essere utilizzato, ma per usarlo in modo corretto è meglio inserirlo in un contenitore spray così da poterlo spruzzare dove si notano gli insetti e i parassiti.

Non va dimenticato di inumidire anche la parte inferiore delle foglie dove molti di questi parassiti si rifugiano o depongono le loro uova. Per un effetto ancora maggiore, invece di vaporizzare sulle foglie, si può passare il composto sulle singole foglie utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto.

E’ importante non esagerare con l’uso soprattutto quando non si notano i parassiti, perchè in questo caso si tende ad aumentare l’umidità delle foglie mettendole a rischio, quindi usarlo nel modo ideale è l’unico modo per salvaguardare le nostre amiche vegetali.