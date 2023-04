Giovane trovato morto a Caivano in provincia di Napoli poche ore fa, le indagini sono in corso per capire cosa sia accaduto ed al momento non si esclude nessuna pista.

Giovane trovato morto a Caivano: indagini in corso

Il corpo è stato ritrovato nell’auto parcheggiata in via Viggiano, il ragazzo aveva soli 19 anni ed era riverso sul sediolino di guida con un colpo al torace. Nell’auto è stata rinvenuta anche una pistola. La prima ipotesi porta a quella del suicidio visto che l’arma ritrovata è quella da cui è partito il colpo, ma le Forze dell’Ordine non escludono che si possa trattare di un depistaggio e quindi le indagini vanno avanti.

Il ragazzo non aveva precedenti penali e la famiglia al momento non ha rilasciato dichiarazioni che possono far pensare a qualche motivo per il quale si sarebbe dovuto togliere la vita.

Purtroppo a Caivano già troppo spesso negli ultimi anni si sono verificati omicidi di giovani, alcuni dei quali ritrovati anche dopo molti giorni e non si è riuscito a capire il motivo di queste morti, ecco perchè le Forze dell’Ordine non si sbilanciano sull’accaduto e cercano di vagliare tutte le strade possibili partendo dalle ultime ore di vita della vittima e in queste ore sono anche alla ricerca di telecamere di sorveglianza nella zona dove è stato ritrovato il cadavere.

Al momento in attesa di sviluppi giudiziari l’unica cosa certa è che un’altra giovane vita si è spezzata troppo in fretta in una periferia di Napoli, che sembra sempre più abbandonata a sè stessa.