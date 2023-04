Un gravissimo incidente stradale ha spezzato quattro giovani vite questa notte a Bitonto in provincia di Bari. Una tragedia che lascia senza parole tutta la popolazione. La più giovane delle vittime aveva appena 16 anni. Ecco cosa è accaduto.

Incidente stradale: morti 4 ragazzi questa notte

Un terribile schianto tra autovetture si è trasformato in tragedia questa notte a Bitonto, in provincia di Bari sulla strada provinciale 231. Due automobili si sono scontrate provocando la morte di quattro giovani con 2 che sono rimasti gravemente feriti. Una delle auto dopo il tremendo schianto è finita fuori strada all’altezza della Modugno-Bitonto. Le vittime tutte giovanissime sono Floriana Fallacara di 20 anni, la quale aveva perso la mamma due anni fa il suo fidanzato Tommaso Ricci, elettricista di 23 anni che era alla guida di una Opel. La più giovane delle vittime è invece, Lucrezia Natale, che aveva appena 16 anni e frequentava l’indirizzo economico sociale del liceo di Bitonto, mentre il più grande è Alessandro Viesti, 24 anni, che lavorava nella tabaccheria del padre.

Le quattro vittime erano tutti amici che si conoscevano da anni e tutti loro erano di Bitonto. Tornavano a casa dopo aver mangiato qualcosa al Mc Donald’s di Bari, quando per cause ancora da accertare verso le 22 si sono schiantati contro un’altra auto che procedeva nel senso opposto di marcia occupata da altri due giovani, una coppia di fidanzati.

L’impatto è stato tremendo e la macchina con a bordo i quattro ragazzi è uscita fuori strada completamente distrutta con le giovani vittime morte tutte sul colpo, mentre i due che erano presenti sull’altra auto hanno riportato, il ragazzo che era alla guida, una frattura alla colonna vertebrale, all’altezza del collo, e si trova in questo momento al Policlinico di Bari, mentre la ragazza sbalzata via dalla vettura ha subito diverse fratture ed è ora ricoverata all’ospedale “Di Venere” di Bari.

Le indagini sono in corso per risalire alle cause di questo frontale che si è trasformato in pochi attimi in una terribile tragedia.