Una rapina a Napoli finita con una sparatoria tra i malviventi e la Polizia Municipale, questo quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi nella zona trafficatissima di Via Chiaia e finita a Fuorigrotta.

Rapina con sparatoria a Napoli: panico tra la folla

Due rapinatori a bordo di una macchina hanno messo in atto una rapina tra piazza Vittoria e via Arcoleo, vicino al lungomare in una zona molto trafficata soprattutto di questi giorni. Alcuni agenti della Polizia Municipale in motocicletta che passavano proprio in quella zona si sono resi conto dell’accaduto e da lì è partito l’inseguimento alla vettura. Gli agenti per fermare la fuga dei malviventi hanno sparato alcuni colpi di pistola verso i pneumatici dei fuggitivi che sono stati poi bloccati a Fuorigrotta tra via Leopardi e via Arlotta.

Bloccata l’auto è stato arrestato uno dei due rapinatori, mentre l’altro è riuscito a sfuggire alla cattura. Il malvivente fermato è stato poi portato nel quartiere della Municipale prima di essere affidato alla Polizia di Stato. Si continua a cercare il complice. Il tutto è accaduto davanti a molti passanti che hanno provato un forte spavento nel momento in cui è iniziata la sparatoria, che fortunatamente non ha procurato feriti.

In un primo momento si era diffusa anche la notizia dell’investimento da parte dei malviventi di un agente, notizia che poi è stata smentita dalla stessa Polizia Municipale. Ottimo e tempestivo l’intervento degli agenti in moto che hanno anche recuperato la refurtiva, ma lo spavento in una delle zone piena di turisti e cittadini resta, così come resta il lavoro eccezionale delle Forze dell’Ordine, che hanno dimostrato che Napoli resta una città nonostante tutto molto controllata dallo Stato.