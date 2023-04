Napoli, ex Whirlpool passa a Tea tek: salvi tutti i posti di lavoro

Dopo tantissimo tempo arriva finalmente la buona notizia da Napoli per l’ex fabbrica Whirlpool, che torna a vivere grazie al passaggio a Tea Tek Group Spa, azienda campana che realizza impianti per il trattamento delle acque, la produzione di energie alternative e impianti industriali. Dagli elettrodomestici si passa così ai pannelli fotovoltaici di nuova generazione.

Whirlpool passa a Tea tek: salvi tutti i posti di lavoro

Sono serviti 4 anni di battaglie per arrivare alla tanto attesa conclusione, grazie al passaggio a Tea Tek Group Spa sono salvi tutti i posti di lavoro (312) degli ormai ex dipendenti della famosa fabbrica di elettrodomestici. Il risultato è arrivato dopo che la nuova azienda si è aggiudicata la gara bandita nello scorso mese di gennaio dal commissario straordinario di governo della Zes Campania, Giosy Romano, per il trasferimento del sito di via Argine.

Ad ufficializzare la conclusione della procedura è stato lo stesso Romano, dopo un incontro con i sindacati. “Sono stati rispettati i tempi prefissati. Il nostro impegno fin dal primo giorno è stato garantire e tutelare la produzione e i lavoratori”.

La nuova azienda è nuova essendo nata nel 2009 ed è in continua espansione. Questo gruppo con sede ad Acerra al momento conta circa 1000 dipendenti e collaboratori ed è una dei punti fermi a livello nazionale nel settore delle acque e dell’automazione industriale.

Non solo sono stati confermati i posti di lavoro ai dipendenti che già lavoravano nel vecchio stabilimento, ma sono state assicurate anche altre 28 assunzioni, che saranno tutte donne con un età massima di 36 anni e di queste 16 verranno assunte a tempo indeterminato.

Una notizia che finalmente segna un punto di svolta per tantissime famiglie napoletana e sarà anche un riscatto per l’imprenditoria campana, il tutto grazie a questo Gruppo formato dai fratelli Granisso. Napoli rivede la luce anche a livello industriale.