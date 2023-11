Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Grandi prospettive per alcuni dei seguenti segni accuratamente esaminati da Paolo Fox, in vista della prossima giornata, una domenica, la seconda nello specifico che “cade” molto precisamente il giorno 12 novembre, in quanto proprio domani finisce questa settimana per alcuni quasi interminabile, ma per tanti altri piuttosto prolifica ed interessante. La settimana non è ancora conclusa e diverse cose potranno ancora accadere, come risulta evidente alla maggior parte dei profili esaminati proprio dal famoso astrologo di origine romana, una vera “star” dello zodiaco in Italia.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Capricorno

Sembrerà una domenica come un’altra, e per quasi tutti i segni sarà effettivamente così. Capricorno dovrà invece tenere conto di un po’ di stress residuo dalla scorsa giornata e magari qualche situazione anticipata della settimana in divenire. Portarsi il “lavoro a casa” sarà però controproducente e non proccuparsi di ciò che sarà costituisce un consiglio saggio.

La maggior parte dei profili del genere difficilmente potrà “staccarsi” dall’idea e dal pensiero di tenere conto del futuro a breve termine. Che però sarà molto meno complesso di quanto apparirà nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Sagittario

Buona la capacità di calcolare il proprio futuro ma anche quello altrui, il Sagittario non avrà ovviamente il dono della previsione degli avvenimenti come Cassandra, ma sarà così “avanti” mentalmente rispetto ad altri in modo naturale che potrà dare questa impressione. La sua estrema sensibilità e capacità di estraniarsi dallo stress sarà di grande aiuto anche agli altri.

Dovrà mantenersi però molto concentrato in merito alle proprie, di problematiche, che non saranno impellenti ma che andranno curate, anche solo per la semplice motivazione che è alla base, ossia nessuno può occuparsi delle proprie questioni se non se stesso.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Acquario

Essere stanchi per la settimana oramai trascorsa è un conto, esserlo in manier “predefinita” con qualcuno evidenzia invece una necessità di dover fare qualcosa e provvedere alla propria forma di umore per sentirsi meglio. Far finta di niente ed ignorare che nella propria giornata, quindi anche nella propria vita, in qualche modo, c’è qualcuno di “disturbo” non porterà a niente di buono.

Acquario dovrà avere il buonsenso di parlare in modo chiaro con l’individuo in questione, senza reali giri di parole ma andando al dunque prima possibile.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Pesci

Estremamente convinto delle proprie motivazioni, è il momento di fare un passo avanti in merito alla propria vita personale, partner incluso. Questo dovrà assolutamente ascoltare il Pesci di turno, che sarà contraddistinto da una buona capacità di dialogo, al punto da riuscire a mantenersi coerenti anche per molte ore di seguito.

Condizione quindi non proprio comune per il Pesci, profilo molto concentrato su se stesso. Non è assolutamente un male, anzi.

Buona giornata da Paolo Fox!