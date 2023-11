Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Leone, Vergine, Scorpione, Bilancia

Cosa accadrà nelle prossime 24 ore, secondo Paolo Fox ed il suo tradizionale oroscopo che porta avanti da oramai parecchi anni? Il celebre astrologo capitolino, spesso una presenza gradita nelle varie trasmissioni che si occupano di argomenti leggeri ma anche di cronaca, risulta essere spesso presente per allietare i presenti e fornire loro le previsioni aggiornate alla giornata o alla settimana più recente. Anche in vista della singola giornata infatti, l’oroscopo di Paolo Fox, stavolta incentrato alla giornata di domani 12 novembre 2023 può essere assolutamente un fattore importante.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Leone

Gestire i propri affari non sarà facilissimo nelle prossime ore, forse la risposta più razionale e logica allo stesso tempo sarà quello di non farlo affatto: non solo perchè si tratta di una domenica, ma in modo specifico perchè no nci sarà alcuna forma di urgenza “alla base”, e questo porterà quindi il segno a preoccuparsi di altro.

In particolare la propria situazione amorosa e più in generale la tendenza ad essere un po’ troppo preoccupato per (quasi) tutto in maniera a tratti ossessiva, dovrà portare il profilo a “volersi bene” con più costanza, magari anche parlando a cuore aperto con qualcuno di affidabile.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Vergine

Andrae daccordo con tutti è praticamente impossibile, per molti può anche essere eliminato il “praticamente”. Vergine nello specifico sarà una bella gatta da pelare in questa specifica parte di settimana: si ritroverà a fare i conti con persone che non apprezza e che forse neanche rispetta, ma magari dovrà farlo per alcune motivazioni legate allo status quo.

Non dovrà cercare di farsi amico nessuno, non sarebbe credibile, e nello specifico sarà una sfida cercare di non farsi prendere dal nervoso anche senza una reale motivazione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Scorpione

Avrà un acceso diverbio con un segno piuttosto diverso dal proprio, magari un Sagittario o un Leone, che porterà a sviluppare vecchi rancori ed in linea di massima sentirsi a tratti inadeguato o ancora peggio non ascoltato. Il problema principale sarà “se stesso” in quanto difficilmente una delle controparti avrà lo stesso problema.

Fattore che inevitabilmente aumenterà la frustrazione e nella maggior parte dei casi il nervosismo sarà “a fior di pelle”. Perciò se non vuole rovinarsi la domenica, meglio far finta di niente…per quanto possibile.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2023: Bilancia

Preoccupato oltremodo a terminare in modo “ordinato” e sequenziale rispetto alle giornate immediatamente precendenti, il Bilancia vorrà rilassarsi e per farlo dovrà occuparsi preventivamente di condizioni umorali ancora in sospeso. Nessun litigio all’orizzonte ma una generale forma di “timore” a far arrabbiare qualcuno che dovrà essere tenuto conto.

Bilancia è un segno prudente ma nelle prossime 24 ore sarà una buona idea provare a “togliersi simbolicamente il dente” per capire cosa c’è che non va nei suoi rapporti umani più stretti.

