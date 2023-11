Oroscopo Branko domani, 13 novembre 2023: Capricorno, Acquario, Pesci, Gemelli

Novità in vista per (quasi) tutti i profili esaminati dalla sapiente mente di Branko, da molti anni una delle personalità più affabili in senso assoluto, per quanto riguarda lo zodiaco in Italia. Proprio Branko è stato uno dei “pionieri” dell’oroscopo nel nostro paese diventando anche il volto principale della Tv da questo punto di vista. La sua fama è proseguita grazie ad una intensa forma di apparizione costante sui canali nazionali, dove a cadenza regolare continua a snocciolare previsioni e consigli.

Oroscopo Branko domani, 13 novembre 2023: Capricorno

La differenza rispetto agli altri giorni sarà una profonda dose di ottimismo. Differenza perchè se per molti lunedì è un giorno mediamente “pesante” e fastidioso, risulta essere per Capricorno, almeno in questa occasione “messaggero” di buone notizie, in modo così evidente da essere impossibili da ignorare anche se il segno si sveglierà col piede sbagliato.

Soprattutto in ambito economico sono previste varie forme di affermazioni che proseguono ora per ora, e che porteranno oltre che risultati concreti anche ad un buonumore conseguente prevedibile ma non così scontato.

Oroscopo Branko domani, 13 novembre 2023: Acquario

Assolutamente in grado di prendere le redini della giornata, Acquario sarà fortemente accentrativo e portato a pensare a se, ma in modo non egoista. Questo perchè l’egoismo è qualcosa di naturale, quello di Acquario sarà un sentimento conservativo ma volontario. Ci saranno sprazzi di buonumore qui e là nelle prossime ore, conditi da un po’ di responsabilità.

Condizione che non dovrebbe spaventare il profilo come magari potrebbe fare con altri. Affermarsi in altri campi per ora sarà difficile quindi non avrà molto senso insisterci troppo.

Oroscopo Branko domani, 13 novembre 2023: Pesci

Segno dalla grande capacità emotiva, sarà costantemente incentivato a fare meglio. Lì per lì sarà molto difficile far conciliare questo aspetto con i vari problemi giornalieri, ma gradualmente tutto sarà molto più chiaro ed alla fine della giornata potrà senza dubbio dire di essere in qualche modo “cresciuto mentalmente”.

Il profilo del Pesci è sensibile ma anche molto ricettivo in questa fase, come se avesse “fame” di novità e nozioni che non conosceva in ambiti precedenti.

Oroscopo Branko domani, 13 novembre 2023: Gemelli

La forma sarà tutto, non intesa come forma fisica ma comunicativa: anche se avrà delle buone trovate queste saranno naturali e non avranno bisogno granchè di essere modificate. Discorso diverso per quanto riguarda il come sarà pronto a comunicarle, in questo caso Gemelli potrà essere enigmatico, decisamente troppo per alcuni.

Dovrà alleggerire il carico comunicativo e forse apparire più semplice, a costo di snaturare un po’ le proprie idee che sono sicuramente efficaci ma complesse. Se queste funzionano nella sua testa, un banco di prova importante è proprio la giornata di domani.

Buona giornata da Branko!