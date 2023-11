Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Ariete, Acquario, Gemelli, Sagittario

Rubrica conosciuta e sicuramente molto apprezzata quella di Paolo Fox inerente alla giornata di domani 13 novembre 2023, che corrisponde ad una nuova settimana, o meglio ad un nuovo inizio della stessa. La 3° settimana del mese corrente potrà portare innumerevoli novità ed applicazioni in senso molto ampio e diversificato per i profili zodiacali. L’oroscopo di Paolo Fox per domani 13 novembre 2023 è già realtà, pronto ad essere “accolto” con trepidazione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Ariete

Profilo di grande carattere che non sarà da meno neanche domani, anche perchè diverse situazioni andranno ad intersecarsi in modo tale da portare una reazione nella sua personalità. Reazione positiva, tutt’alpiù, in quanto corrisponde idealmente alla capacità di interfacciarsi col profilo altrui in modo adeguato, non troppo in maniera “morbida” ma neanche eccessivamente forzata.

Non dovrà attendersi tutto e subito, in termini costruttivi, ad esempio sul lavoro ma le buone sensazioni tendenzialmente saranno non tantissime ma di qualità.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Acquario

Molto facile affermare la figura dell’Acquario oggi: profilo che ha una grande vitalità ma che soffre spesso, soprattutto a inizio settimana, di un po’ di sfiducia. Non una vera sfiducia, ma una necessità di essere “spinto” verso le idee che ha già in possesso. Potrà percepire anche una forma di incertezza in amore che proseguirà nel corso del tempo, ma non costuituirà un enorme problema.

La forma fisica calerà rapidamente ma sarà facilmente recuperabile con un po’ di riposo nel corso della giornata. In amore buone prospettive ma poche novità nell’immediato.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Gemelli

Estremamente abile ad interfacciarsi con molti profili, non sarà però il “risolutore” della giornata. In buona sostanza questo indica una buona capacità di farsi ascoltare ma non di risolvere problemi anche relativamente semplici. E’ come se l’indole del Gemelli risulti essere per l’appunto poco “volenterosa” nel farlo.

Non dovrà però mantenere un ruolo tipo “giullare di corte” ma dimostrare anche solo simbolicamente di poter essere di concreto aiuto. Farlo adeguatamente porterà il Gemelli a sentirsi decisamente meglio rispetto al solito.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Sagittario

Rancore in arrivo nei confronti del Sagittario, proveniente in maniera indiretta in quanto il profilo che non è un rancoroso di base, ma a volte si “impunta” anche a ragione, su questioni però troppo remote o che non coinvolgono direttamente la sua persona. Si fa spesso carico di battaglie altrui che risultano essere molto importanti per la sua personalità.

Però allo stesso tempo dovrebbe anche imparare a chiudere un occhio, come in questo caso, nei confronti di situazioni oramai passate. Questo non significa dimenticare, ma dare un valore ed un peso diverso alle cose, condizione spesso un po’ dimenticata dal Sagittario di turno.

Buona giornata da Paolo Fox!