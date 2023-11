Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Cancro, Scorpione, Bilancia, Capricorno

Nuove opportunità per i segni zodiacali, che come di consueto sono ” passati al vaglio ” da Paolo Fox che indica e costituisce una personalità molto diversificata nel dover affrontare gli eventi che stanno per iniziare e che occupano da sempre un grande spazio nella vita di ogni appassionato di zodiaco. Questo ambito continua ad essere a dir poco incidente in modo particolare e risulta anche portare una grande percentuale di appassionati a fidarsi proprio di Fox, che è molto attivo sia sui giornali che in Tv, ma anche sul web, naturalmente.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Cancro

Affascinante ma ombroso, forse non è un caso che i due concetti siano così vicini. Cancro non farà tutto bene, in particolare sarà portato a diversi errori durante il lavoro ma è così affascinante che probabilmente anche figure al di sopra, professionalmente parlando, della sua saranno portate a chiudere un occhio.

Inutile consigliare e specificare che questo atteggiamento rischia fortemente di apparire come rischioso a lungo andare, però utilizzato “il giusto” potrà conferire una buona scelta generale per ammorbidire contesti avversi.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Scorpione

Non avrà la fiducia di tutti, e non sarebbe un problema. Però non dovrà fare il bastian contrario della situazione anche perchè la sua personalità denota un po’ di tendenza nel farlo, non per forza “la massa” o quella che viene da lui percepita come tale si sbaglia, anzi in alcuni casi è meglio propendere per un atteggiamento neutro che radicale.

Anche domani sarà così: Scorpione potrà stupire in negativo per alcune posizioni non così estreme ma per il come le espone, quasi in maniera forzata e “dura” cosa che lo rende quasi sempre un po’ fastidioso.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Bilancia

Avrà tendenza autodistruttive, forse perchè c’è una parte di se che non vuole interfacciarsi a questa settimana come in quelle precedenti. Bilancia costituisce nella maggior parte dei casi una personalità molto tranquilla, ma un po’ come un vulcano, ogni tanto deve esplodere emotivamente parlando e fare piazza pulita in senso vero e proprio.

E potrà sicuramente farlo, ma con un minimo di giudizio, anche perchè è statisticamente improbabile che tutto quello che vorrà distruggere o fortemente portarlo a modificare, merita davvero di subire un trattamento del genere, anzi.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Capricorno

Se deciderà di proseguire con la linea “dura” in alcune situazioni, dovrà però essere coerente: Capricorno è molto bravo a far proprie le situazioni che non lo sono ma anche una personalità rigida ed anche mediamente spigolosa non dovrà esserlo “solo per dimostrarlo”. La coerenza non significa per forza rigidità in senso assoluto.

Capricorno dovrà essere naturale e solo un minimo “modificato” dal proprio essere del momento.

Buona giornata da Paolo Fox!