Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Leone, Vergine, Pesci, Toro

Condizione in miglioramento per alcuni profili, mentre in peggiornamento per altri. Per altri ancora, secondo l’oroscopo di Paolo Fox relativo alla giornata di domani 13 settembre 2023, la situazione sarà invece mediamente stabile e potrà apparire quindi poco interessante, ma è spesso in queste giornate che la tipica indole di Fox, uno dei massimi esperti in senso ampio del termine, parlando di astrologia italiana, espone le migliori previsioni possibili.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Leone

Progressivi miglioramenti del suo umore, ma in modo altalenante, a tratti si ritroverà molto attivo, a tratti entusiasta, in altri momenti la situazione sarà molto diversa e paleserà anche una dose e fase di stress che significherà una personalità nervosa e un po’ anche vendicativa. La condizione sarà questa fino al tardo pomeriggio.

Poi tutto sarà nelle mani del segno, se riuscirà ad essere stato lontano dalle fonti di stress potrà dire senza dubbio di aver iniziato la settimana in modo proficuo e gradevole per ogni aspetto possibile.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Vergine

Poco entusiasmo generale, radicato anche nelle persone che incontrerà. Però visti i recenti dissidi in ambito sociale (Vergine è spesso stato un profilo un po’ difficile da sopportare, molto onestamente), una giornata poco entusiasmante sarà comunque considerabile con termini positivi. Soprattutto perchè si troverà con grande regolarità a gestire delle personalità.

Non avrà grosse responsabilità ma un minimo dovrà attivarsi e non essere troppo spigoloso come in molti casi risulta invece essere. Vergine non dovrà snaturarsi ma ammorbidirsi ma gari un po’ si.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Pesci

Molto interessante sarà avere a che fare con Pesci, che giustamente è in attesa di buoni eventi e buoni propositi, quasi di ” risposta ” in merito alle questioni affrontate di recente. Il segno è molto concentrato sulle proprie questioni ma dovrà “tendere l’orecchio” verso quelle altrui, senza apparire ficcanaso, come magari ha il timore di sembrare.

Sarà in grado, con un po’ di attenzione e tatto, di non incorrere in questo rischio: Pesci forma una personalità sensibile e con grande diplomazia, anche se questo porta anche a doversi impegnare mentalmente per diverse ore, e di sentire poi la fatica.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2023: Toro

Meglio questo lunedì rispetto a quello della scorsa settimana, poco ma sicuro, anche solo perchè Toro avrà maggiore energia ed un rinnovato vigore che sarà protagonista assoluto in merito alla giornata di domani. Il Toro sarà favorito in amore, con delle buone idee e soprattutto dalla fantasia in aumento, non dovrà aspettare situazioni positive ma potrà crearsele con una buona possibilità di successo.

Non tutto rischia di andare al 100 % ma è una parte del rischio di esporsi: Toro considera assolutamente come positivo un atteggiamento energetico, quasi sfrontato, e fa bene.

Buona giornata da parte di Paolo Fox!