Oggi vedremo insieme uno stato psico-fisico che negli utili anni è sempre più evoluto: lo stress. Per parlare di stress dobbiamo iniziare parlando dell’ansia. Quest’ultima è uno stato emotivo legato a uno stato di guardia e paura solitamente eccessiva rispetto alla effettiva situazione, però, non è un fenomeno anomalo, parliamo difatti di un’emozione di base che comporta uno stato di avviamento dell’organismo che si accende quando una situazione viene avvertita dalla persona come rischiosa.

Detto ciò, continuiamo dicendo che chi davvero pena di un’accumulazione sproporzionata di ansia che diviene di conseguenza stress può avere il rischio di andare incontro a conseguenze gravi sul proprio organismo. Non bisogna mai sminuire questi sintomi. Che lo stress sia sempre avverso è una infondatezza, invece, a volte è un impulso da opporsi a specificate situazioni, una sorta di sveglia nei momenti difficili.

L’accumulo di stress può essere fatale, attenzione ai sintomi: ecco quali sono

Se si sente nell’animo lo stress dovuto, per esempio, da una area della città che proprio non ci persuade perché forse mal frequentata, tale cosa potrebbe tenerci lontano dall’idea di non prendere le doverose cautele. Di conseguenza si potrebbero schivare certe situazioni non convenienti, che potrebbero mettere in pericolo la persona stessa.

Lo stress, però, che perdura da giorni, mesi, anni e che è non gestito regolarmente può condurre a non solo a sintomi a livello fisico, ma anche psicologici. Tra quelli fisici si enumerano in modo certo i disturbi allo stomaco e alla testa, e inoltre possibili disequilibri dei valori pressori e dolori vari.

Inoltre, lo stress può aggravare anche problematiche di cui si pena già. Quasi sempre la soluzione è pericolosa, visto che si fa eccesso di sostanze che siano in grado in un certo senso di limitare il dolore, come quelle stupefacenti o si lascia andare all’alcolismo, insomma situazioni di totale perdita di coscienza.

Lo stress può condurre ad ansia (come già detto) e sbalzi d’umore, e anche ad una sensazione di essere in ogni caso travolti dalle situazioni senza essere in grado di prendere il controllo. Problemi di autostima, si sviluppa una angoscia continua e una sensazione di solitudine travolge la persona.

Sfortunatamente lo stress è nocivo per l’organismo implicando anche con sé dei disturbi come diarrea, stitichezza, voltastomaco e irritazione di stomaco, mancanza totale di energia, batticuore, agitazione anche a livello muscolare.

Lo stress può anche accrescere la probabilità di incidenza di depressione e aumentare la tendenza ad avere attacchi di panico. In conclusione, se si è parecchio stressati e da tanto, meglio andare da un professionista che possa determinare la situazione con l’obiettivo di superare tale brutta sensazione deleteria.