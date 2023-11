Passi molte ore al computer? attenzione agli occhi – Come prendetene cura

Trascorrere molte ore davanti al computer può portare alcuni problemi di salute. Quelli che sono principalmente minacciati sono gli occhi e la vista in generale. La vita di tutti i giorni ci costringe in qualche modo quotidianamente davanti agli schermi di computer e di telefonini e tablet. Dobbiamo quindi trovare un modo per proteggere gli occhi da qualsiasi rischio. Vediamo qui i migliori modi per cercare di proteggere gli occhi.

Come proteggere gli occhi dal rischio di un’esposizione al computer

Una vita sedentaria, il lavoro di ufficio davanti agli schermi mette a dura prova la salute degli occhi. I problemi che derivano dalla esposizione agli schermi tecnologici sono molteplici come obesità, dolori alla schiena, soprattutto di postura ed anche problemi di circolazione. Essendo molti i lavori che prevedono una lunga e prolungata esposizione agli schermi tecnologici e quindi i consigli interessano molti.

Passare molto ore davanti al computer e seduto alla scrivania può incidere innanzitutto sulla salute degli occhi e quindi può determinare problemi alla vista. Un lavoro sedentario che determina magari anche una lunga esposizione allo schermo di un computer espone molte persone ad essere investite da questo tipo di problematiche. Uno dei modi migliori per cercare di limitare delle conseguenze importanti sulla salute degli occhi è quella di sottoporsi a regolari controlli. Solo in tal modo si può provare a prevenire ulteriori problemi di salute alla vista.

I medici e gli esperti dicono che uno dei modi per salvaguardare la salute degli occhi è quello di assicurarsi di avere una illuminazione adeguata. Inoltre altro fattore di grande importanza è la distanza dal monitor. La distanza dovrebbe essere compresa tra i 50 ed i 70 centimetri per evitare di affaticare gli occhi e la vista.

Gli oculisti consigliano di rispettare la regali del 20-20-20 che consiste nel guardare ogni 20 minuti qualcosa che è a 20 metri di distanza per un tempo di almeno 20 secondi. Inoltre è importante sbattere le palpebre frequentemente perché in tal modo si tengono gli occhi umidi in uan maniera corretta.