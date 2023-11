È veramente più igienico mettere il copri spazzolino? Tutto quello che devi sapere

Abbiamo un po’ tutti l’abitudine di coprire il nostro spazzolino da denti con il copri spazzolino, perché nel nostro ideale in tal modo proteggiamo la parte delle setole dalla polvere e da tutto ciò che può renderlo meno igienico. Ma è veramente così? O forse con l’idea di proteggere lo spazzolino creiamo un ambiente carico di batteri e di microbi? Vediamo qui qual è la verità.

Possiamo dire che mettere il copri spazzolino non è per niente igienico, e quindi se abbiamo l’abitudine di farlo dovremmo subito smettere se la nostra idea è quella di proteggere la nostra salute orale.

Lo spazzolino è una delle cose più delicate che fa parte del nostro uso quotidiano, perché viene a contatto con il nostro cavo orale e dunque con il palato, la lingua, i denti, le gengive. La bocca è una zona delicatissima del nostro corpo perché ci sono mucose e nel cavo orale si sviluppano delle sostanze che se dovessero entrare in contatto con i residui presenti sul copri spazzolino possono provocare dei danni, anche importanti.

Il copri spazzolino è davvero igienico per la nostra salute?

Lo spazzolino da denti lo utilizziamo ogni girono più volte al giorno ed il gesto di coprirlo con il cappuccio è molto diffuso perché in tal modo si crede di proteggere la nostra salute. Questa azione così banale e diffusa in realtà non è per niente igienica ed anzi mette a rischio la nostra salute. Ma qual è il motivo?

Secondo il parere degli esperti il copri spazzolino mantiene umide le setole dello spazzolino e questa umidità rende l’ambiente creatosi ideale per la proliferazione di germi e batteri. Questa la motivazione e la ragione per cui dovrebbe lasciare il nostro spazzolino da denti scoperto e non coprirlo con il copri spazzolino. L’unico momento in cui è consigliabile coprire lo spazzolino è in viaggio perché non consociamo gli ambienti e pertanto potrebbe essere un ambiente sporco o le setole potrebbero entrare in contatto con oggetti potenzialmente sporchi.

Ad ogni modo uno dei consigli è quello di cambiare molto spesso lo spazzolino, di non utilizzarlo per un tempo molto prolungato proprio per la tutela della salute del nostro cavo orale. In ogni caso il consiglio è quello di mantenere lo spazzolino da denti scoperto e di non coprirlo con il copri spazzolino.