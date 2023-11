Chi soffre di colite deve sempre stare attento all’alimentazione e a tutto ciò che può comportare una infiammazione. Quindi colite e cibi da evitare è una associazione molto diffusa. Con piccoli accorgimenti si può provare ad alleviare i disturbi e ridurre i fastidi.

La sindrome del colon irritabile e la colite sono molto diffusi e come patologia è molto diffusa. Per evitare un consumo eccessivo di farmaci e per ridurre i disturbi da colite si può controllare l’alimentazione, perché ci sono alcuni alimenti che acuiscono i sintomi. Certamente le cose non sono uguali per tutti, ma ci sono alcuni cibi che hanno un forte impatto sul colon.

Quando si presenta la sindrome del colon irritabile uno dei primi sintomi è la pancia gonfia, ma in alcuni casi si presenta anche la diarrea e periodi di stipsi. Di questo stato ne risente poi tutto il corpo ed anche la mente, ma non è da sottovalutare che questo perenne stato di fastidio può causare anche problemi psicologici.

CIBI DA EVITARE CON LA COLITE, TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

La colite provoca un fastidio generalizzato ed il gonfiore addominale, e quindi il primo passo per cercare di alleviare i fastidi ed i disturbi è quello di controllare l’alimentazione. Ci sono alcuni alimenti che sono particolarmente aggressivi per il colon. Non esiste una dieta ed una alimentazione uguale per tutti, am ci sono degli accorgimenti che possono essere comuni.

Ci sono dei cibi che fanno più male rispetto ad altri, e pertanto è consigliabile evitare di assumerli. Gli alimenti più dannosi sono quelli che richiedono tempi di digestione lunghi e quelli che creano infiammazioni. I lieviti sono da evitare, quindi il pane, la pizza, le brioches, i biscotti. Inoltre sono da evitare anche tutte le sostanze eccitanti come il te, il caffè ed il cioccolato perché l’impatto che hanno sul colon è abbastanza forte.

Colite cibi da evitare – tutti i benefici e i rimedi