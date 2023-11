Filippo Volandri, il capitano dell’Italtennis, ha vissuto un mix travolgente di emozioni, dall’orgoglio che scintillava nei suoi occhi fino alle lacrime di gioia, dopo la conquista della Coppa Davis. Questa vittoria rappresenta un trionfo epico che ha riportato il titolo nelle mani italiane dopo un lungo arco temporale di 47 anni.

Jannik Sinner, con la sua determinazione incrollabile, è stato il cuore palpitante e l’anima pulsante della squadra azzurra. La sua energia e dedizione hanno alimentato l’intero team, innescando una sinergia straordinaria tra i giocatori.

Anche se colpito da un infortunio, Matteo Berrettini ha dimostrato la sua dedizione indomabile al team, essendo presente a Malaga per sostenere e fare gruppo con i suoi compagni. Questo gesto ha rafforzato ulteriormente il legame tra i membri della squadra, mostrando una solida unità e solidarietà.

La gioia e l’entusiasmo non erano soltanto palpabili tra i giocatori principali come Arnaldi, Musetti e Sonego, ma hanno coinvolto anche il novantenne Nicola Pietrangeli, capitano della storica vittoria italiana nella Davis Cup. Egli rimane un’icona nel mondo del tennis azzurro, incarnando la miglior classifica nella storia del tennis maschile italiano e, soprattutto, rappresentando la figura simbolo della Coppa Davis. La sua presenza sul podio per celebrare questa vittoria rappresenta un momento indimenticabile e simbolico per il tennis italiano.

Coppa Davis: nuovo trionfo degli Italiani dopo ben 47 anni

Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, si unisce agli applausi per Sinner e i suoi compagni, mentre dall’Italia piovono i complimenti: il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, esprime che “il tennis italiano sta tornando a dominare”, mentre la premier Giorgia Meloni invita la squadra a Palazzo Chigi, con telefonate di congratulazioni anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Tuttavia, pianificare una visita al Quirinale il 21 dicembre potrebbe risultare complicato, considerando che di solito i tennisti sono già in Australia per i tornei di fine e inizio anno.

Intanto, da Malaga, l’emozione del gruppo azzurro è palpabile. Filippo Volandri esprime commosso il suo orgoglio e la felicità per quanto hanno raggiunto: “Siamo un gruppo unito, è un progetto nato tra mille difficoltà ma i ragazzi sono sempre stati al mio fianco. Da quando Matteo Berrettini è arrivato qui, siamo diventati ancor più famiglia”.

Jannik Sinner, prima della premiazione, sottolinea l’importanza dell’unità del team e ringrazia tutti gli italiani per il loro sostegno, evidenziando la grande emozione e la determinazione del gruppo nel momento cruciale della vittoria.

Ogni membro della squadra condivide la propria gioia e orgoglio: Musetti ammira l’eccezionalità di Sinner e Berrettini, Bolelli è grato di far parte di un tale successo, Arnaldi evidenzia il supporto reciproco all’interno del gruppo, mentre Sonego esprime l’emozione di vivere questo momento unico.

Anche Adriano Panatta, commentatore TV per la Rai e protagonista di storiche vittorie, scherza e si unisce alle congratulazioni, lodando la forza e la solidità della squadra azzurra, sottolineando la straordinaria performance di Sinner e il suo potenziale nel panorama tennistico mondiale.

Le parole di tutti i membri della squadra riflettono la gioia, l’orgoglio e l’unità di un gruppo che ha saputo superare ostacoli e emergere trionfante, portando la bandiera italiana al culmine della Coppa Davis.