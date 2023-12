L’ansia è molto comune e colpisce un gran numero di persone al mondo. Si può manifestare con attacchi di panico o anche con preoccupazioni incessanti o un senso diffuso di apprensione. Molte persone con questo problema ricorrono, quando è forte, a dei farmaci come gli antidepressivi o gli ansiolitici, per cercare di tenere sotto controllo questi sintomi. Esistono però dei rimedi naturali che potrebbero aiutare molto in questa condizione e dare un sollievo efficace. Andiamone a vedere alcuni.

Come combattere l’ansia: ecco alcuni rimedi naturali

Molto spesso, fare attività fisica può aiutare a risolvere questo disturbo, riducendo l’ansia e migliorando anche il benessere emotivo. Questo perché l’attività fisica va a produrre endorfine, le quali sono appunto conosciute come gli “ormoni della felicità”, che sono capaci di ritirare lo stress e promuovere il buon umore. Si consigliano almeno 30 minuti al genio di un’attività fisica leggera come una semplice camminata, nuoto o lo yoga.

Passando al secondo punto, un’alimentazione equilibrata gioca un ruolo cruciale nel mantenere sia corpo che mente in salute. Certi cibi sono particolarmente utili nel contrastare l’ansia. Ad esempio, il consumo di pesce ricco di omega-3, come salmone e sardine, è noto per alleviare i sintomi ansiosi. Anche cibi ricchi di magnesio possono aiutare, come ad esempio le mandorle o le noci, che possono aiutare a placare i nervi e migliorare l’umore. Inoltre, bisogna anche limitare la caffeina e gli zuccheri, così da ridurre l’ansia.

Anche le erbe e degli integratori naturali possono aiutare a ridurre lo stress. Ad esempio si possono fare delle tisane con camomilla, lavanda e tè verde, che aiutano a calmarsi e quindi tenere sotto controllo l’ansia. Mentre come integratori si possono utilizzare quelli come il triptofano, l’inositolo e valeriana che possono migliorare l’umore e promuovere il relax. Prima di iniziare qualsiasi trattamento a base di erbe o integratori, è consigliato consultare un professionista.

È consigliata anche la terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC), ovvero una forma di terapia psicologica efficace contro l’ansia. Si concentra sulla comprensione dei pensieri e dei comportamenti che contribuiscono all’ansia, insegnando nuove strategie per affrontarla. Attraverso la TCC, si acquisiscono abilità di adattamento e una prospettiva più equilibrata sui problemi. Questa terapia può essere individuale o di gruppo, consigliata come parte di un trattamento completo per l’ansia.