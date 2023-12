La protezione del nostro clima rappresenta la massima dimostrazione di leadership a livello mondiale. Il futuro dell’intera umanità pende su un filo. Sono state proprio queste alcune parole di Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, che ha pronunciato durante l’apertura del World Climate Action Summit della Cop28 a Dubai.



Siamo ormai distanti dagli obiettivi prefissati dell’Accordo di Parigi. Tuttavia, non è troppo tardi. Possiamo ancora evitare il disastro ambientale e l’escalation del cambiamento climatico. Le tecnologie per mitigare il peggio del caos climatico sono disponibili, ma è necessario agire immediatamente. Ci serve leadership, cooperazione e volontà politica, e ne abbiamo bisogno ora, ha ancora enfatizzato Guterres.

Cop28: il destino dell’umanità è in bilico, bisogna agire ora

Non riusciremo a salvare un pianeta in fiamme con un semplice idrante di combustibili fossili. È necessario accelerare verso una transizione equa e corretta verso fonti energetiche rinnovabili. La scienza è chiara: raggiungere il limite di 1,5 gradi è possibile solo se smettiamo completamente di bruciare combustibili fossili. Non bisogna solo ridurre e diminuire ma bisogna eliminare gradualmente, seguendo i calendari proposti, ha continuato nel suo discorso il segretario dell’Onu.

Guterres nel suo discorso ha anche sottolineato come sia importante che il Global Stocktake triplichi le le energie rinnovabili, raddoppi l’efficienza energetica e garantisca l’accesso all’energia pulita per tutti entro il 2030.

Questo discorso riflette la consapevolezza delle disuguaglianze e dei vari cambiamenti climatici che stanno avvenendo nel mondo. Ha infatti evidenziato come il cambiamento globale stia cambiando i bilanci, aumentando i prezzi alimentari e destabilizzando anche i mercati energetici. Bisogna quindi intervenire su questo fronte, dando molta importanza all’energia rinnovabile, sicuramente un dono del nostro pianeta che può aiutare in questo campo, andando a migliorare la salute e l’economia.



Questa forma di energia può andare a ripulire l’aria e l’aumento di domanda per tale energia, può portare l’elettricità a costi più bassi e accessibili per le persone, andando a riportare sicurezza e stabilità sul mercato. Ecco dunque un breve riassunto del discorso fatto dal segretario generale dell’Onu che, ci avvisa di come il nostro pianeta ha bisogno di essere migliorato e come bisogna agire subito, senza continuare a distruggerlo, prima che sia troppo tardi.