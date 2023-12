Che andare a camminare ci faccia molto bene, lo sappiamo da tempo. Ma vi è un peculiare tipo di camminata che cagiona benefici strepitosi alla mente e soprattutto al corpo. L’Organizzazione mondiale della sanità suggerisce da tempo di fare 8000-10.000 passi al giorno per tenersi in salute e in forma.



Fare 10.000 passi al giorno può parere tantissimo ma, in realtà, vuol dire camminare non più di 30- 40 minuti. Un tempo non troppo esagerato insomma, una durata che qualunque persona può fare sebbene gli impegni di famiglia o lavoro.

Se ci pensiamo basta cominciare a fare le scale invece che prendere l’ascensore, fare un paio di camminate al giorno con il nostro cane o da soli, magari anche fare una camminata in pausa pranzo. Parliamo difatti di un obbiettivo conseguibile da chiunque difatti, anche da chi ha sempre tante cose da fare. Oggi vedremo, però, che esiste un tipo di camminata che, perfino, può depurarci e cagionare benefici straordinari in soli 20 minuti al giorno.



Come depurarsi solo camminando: ecco il metodo infallibile

La camminata, a differenza della corsa, può essere fatta da tutti, anche dalle persone anziane. Camminare tutti i giorni aiuta a impedire la manifestazione di molte patologie. Un tipo di camminata, soprattutto, cagiona benefici pazzeschi. Camminare in montagna cagiona una miriade di benefici realmente incredibili.



Per prima cosa alitare aria pulita, perfeziona l’ossigenazione del sangue e, pertanto, depura il corpo. Ma non solo, difatti camminare in salita e su un terreno scorretto fa consumare tante calorie e, di conseguenza, aiuta a perdere peso ma, al medesimo tempo, sostiene anche il tonificare di glutei e gambe.

È stato comprovato che una camminata di 20 minuti in montagna tutti i giorni fa calare di molto i valori della pressione del diabete e del sangue. Di conseguenza tale tipo di camminata, se fatta correttamente, sostiene il prevenire di patologie cardiache, ictus e infarti. Anche i benefici per la mente sono molti.

Passeggiare in montagna, nel silenzio e a contatto con la natura consente di entrare completamente in contatto con sé stessi. Migliora anche i sensi, specialmente l’olfatto e l’udito. L’udito, nella calma della natura, rinasce e ricomincia a distinguere meglio i suoni. L’olfatto impara ad identificare i vari odori. Fare trekking in montagna è un’attività perfetta a tutti.

Ma se siete all’inizio, non andate da soli. Le prime volte ci si può aggregare a dei gruppi organizzati riservati proprio a chi vuole incominciare a fare lunghe e rinvigorenti passeggiate in montagna. Sul web si possono trovare trovare svariati gruppi che ogni fine settimana organizzano percorsi differenti e per tutti i livelli di preparazione, anche per esordienti.