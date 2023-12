Dolore al fianco destro: devi fare attenzione, può nascondere una patologia – eccone 3

Se hai un dolore al fianco destro devi fare attenzione perché potrebbe nascondere una patologia grave e dunque non puoi sottovalutare questo sintomo. Il nostro corpo non mente mai e ci rende un fotografia reale e sincera dello stato della nostra salute. A volte però a causa della vita frenetica e che ci vede sempre di corsa ignoriamo alcuni sintomi che avvertiamo.

Dobbiamo però imparare a riconoscere e non sottovalutare i segnali che ci manda il nostro corpo. Pertanto se sentiamo o avvertiamo un dolore al fianco destro non dobbiamo sottovalutare, perché le cause possono essere varie e molteplici. Questi dolori possono essere anche veloci e sparire nel giro di poco tempo. Possono avvertirsi le tipiche fitte di dolori intercostali o anche delle fitte alla milza quando si uno sforzo importante. Quando si avverte il dolore al fianco destro potrebbero esserci cause importanti.

Dolore al fianco destro: le possibili cause

Il dolore al fianco destro non va sottovalutato perché può nascondere patologie o qualcosa di importante. Tra le cause più comuni di questo dolore c’è ad esempio l’appendicite, ovvero l’infiammazione dell’appendice. Oltre al dolore fisico l’appendicite può causare febbre, vomito e nausea. Pertanto se si sospetta che questo dolore può essere determinato da ciò sarebbe opportuno farsi visitare da un medico o recarsi al pronto soccorso. Da non escludere è anche che il dolore possa essere causato da calcoli biliari che si formano nella cistifellea.

Il dolore al fianco destro può essere causato anche dalla diverticolite, ovvero l’infiammazione dei diverticoli, delle piccole sacche che si possono venire a creare nella parete del colon. Per curarla è necessaria fare una cura antibiotica per ridurre l’infiammazione. Anche una semplice distensione muscolare può causare un dolore al fianco destro che può essere determinato anche da un eccessivo sforzo fisico o un trauma.

Quindi questo tipo di dolore è sempre da non sottovalutare.