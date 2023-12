Il mal di testa è uno dei fastidi più frequenti nella vita di una persona. Le ragioni possono essere davvero tante e mutare da persona a persona che è pressoché difficilissimo, se parliamo di episodi isolati, stabilirne attentamente l’origine.

È un fastidio però realmente seccante, a volte è insistente a volte è insensibile ma implacabile e può protrarsi per giorni. Di qualunque tipologia sia il mal di testa l’unica cosa sicura è che non vediamo l’ora che vada via. Se è un mal di testa dato dalla fatica o ad una giornata particolarmente stressante sarà sufficiente un po’ di relax o una dormita e svanisce ma non sempre è così facile.

Vi sono anche dei mal di testa penetranti e improvvisi che, se si ripetono quasi sempre è meglio andare a cercare la causa con l’ausilio del medico. In ogni caso il mal di testa è un sintomo il quale sta a noi osservarci e comprendere quali sono i fattori aizzanti e in diversi casi più gravi deve essere il medico ovviamente a farlo.

Attenzione a non fare questa cosa quando si soffre di mal di testa: ecco quale

Quasi sempre il mal di testa lo sentiamo giungere, comincia con un fastidio che avvertiamo appena ma che sappiamo diventerà presto un dolore a tutti gli effetti. Solitamente temporeggiamo, pensiamo di prendere l’antidolorifico un po’ più tardi.

Tale è un atteggiamento ad ogni costo da evitare: l’analgesico va preso immediatamente perché nel momento in cui il dolore diviene rilevante ci metterà tanto di più a fare effetto e nel frattempo patiremo inutilmente. D’altro canto è anche nocivo imbottirsi di pastiglie credendo che più ne prendiamo meglio.

Ci vuole la dovuta dose, la sproporzione può originare solo danni e non è la maniera esatta per contrastarla. Troppi sonnellini sono sconsigliati perché se è vero che un buon pisolino può farci stare meglio, è anche vero che dormire molto marca il mal di testa.

Se facciamo un lavoro d’ufficio e stiamo tanto tempo seduti, è bene scansare le posture sbagliate: indurire i muscoli del collo può far peggiorare molto la situazione, schiena e testa devono essere dritte. Altro comportamento che a volte fa venire mal di testa e che, se lo abbiamo già lo aggrava considerevolmente, è masticare chewingum, l’ininterrotto movimento della mascella indurisce i muscoli.

Il fumo anche collabora al mal di testa, già di per sé è nocivo ma se lo facciamo in auto sarà l’apoteosi dei mal di testa, ciò perché nel piccolo abitacolo respireremo una misura di monossido di carbonio ancora più elevata. Se osserviamo prudentemente i fattori che spingono il mal di testa è possibile che saremo in grado facilmente di evitarlo.