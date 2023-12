Se stai pensando a una dieta sana o a perdere peso, è probabile che ti sia chiesto se i pomodori possano influenzare il peso corporeo. In realtà, i pomodori non fanno ingrassare. Gli alimenti di per sè non vanno ingrassare direttamente, ma con il tempo esagerando con le quantità, ci può essere un accumulo di grassi eccessivo, che appunto può portare all’aumento di peso.



I pomodori, come ben sappiamo, sono costituiti principalmente da acqua, ma contengono anche carboidrati, fibre e poche proteine. In 100 grammi di prodotto troviamo solamente 21 calorie circa e quindi sono un’ottima opzione per chi segue una dieta ipocalorica. Dato che contengono fibre, donano anche un senso di sazietà maggiore, così da aiutare a controllare l’appetito.

Si possono mangiare I pomodori Durante la dieta? Ecco tutta la verità

Se li mettiamo a confronto con altri alimenti, è tra i pochi che contengono meno calorie, essendo una verdura. Contengono anche licopene, un antiossidante nei pomodori, che da il colore rosso, che va a neutralizzare i radicali liberi dannosi, contribuendo così alla salute generale dell’organismo.

Se si vogliono aggiungere alla dieta, è importante combinarli con altri cibi sani, in modo tale da non ingrassare e bisogna anche mantenere sotto controllo le porzioni, senza esagerare con le quantità. Saper gestire le quantità in una dieta, è finalmente così da mantenere un bilancio calorico equilibrato.

Una porzione adeguata di pomodori, simile a quella di altre verdure, è di circa 200 g, ottimale per beneficiare delle loro proprietà. Le linee guida per una dieta sana consigliano almeno 2 porzioni di verdura al giorno. Puoi gustare i pomodori in vari modi: freschi nelle insalate, come sugo o essiccati per un sapore più intenso.

Evitare un’eccessiva quantità di pomodori nella tua dieta è importante per assicurare una varietà nutrizionale. Diversificare gli alimenti consumati è fondamentale per ottenere tutti i micronutrienti essenziali, rispettando la stagionalità degli ingredienti.

Da considerare è il fatto che i pomodori sono naturalmente acidi, quindi un consumo eccessivo, specialmente crudi, potrebbe causare bruciore di stomaco. In presenza di sintomi del genere, è consigliabile limitarne l’assunzione e optare per verdure meno acide. È di vitale importanza considerare reflusso gastroesofageo o se si ha avuto calcoli renali in passato. Questo perché contengono molti ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali.

In conclusione quindi, possiamo affermare che i pomodori sono molto adatti ad una dieta sana ed equilibrata, consigliati quindi per dimagrire o semplicemente per tenersi in forma. Ovviamente però, non bastano per perdere peso, bisogna in ogni caso, combinarli con una dieta ricca e varia di altri alimenti sempre sani. Si possono combinare ad esempio con delle proteine magre o cereali integrali o anche grassi salutari come l’olio extra-vergine di oliva.