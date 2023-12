Ema Stokholma compie 40 anni – “Voglio sentirmi libera”

Ema Stokholma è una conduttrice radiofonica, televisiva e scrittrice di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lei è francese ma è naturalizzata italiana, abbiamo spesso sentito parlare di lei, per via della sua vita difficile ed oggi che ha Ema Stokholma compie 40 anni è una donna serena e con le idee chiare riguarda la sua vita.

La conduttrice è molto nota al pubblico e piace per i suoi modi, per i suoi racconti e una delle sue particolarità è certamente la voce. Vediamo qui qualcosa in più sulla donna che è diventata.

Ema Stokholma compie 40 anni – le sue dichiarazioni

Ema Stokholma compie 40 anni ed in occasione di questa ricorrenza ha ripercorso a piccole tappe la sua vita. Lei ha dichiarato “Voglio sentirmi libera e felice” e proprio in virtù di ciò ha detto che ha festeggiato il suo compleanno da single “perché le relazioni mettono le catene ed io sono una donna libera”.

Lei nasce da una brevissima relazione tra un uomo italiano ed una donna francese, il padre ha lasciato la Francia prima che lei nascesse. La sua è stata una infanzia molto difficile e doloroso per via dei maltrattamenti subiti in famiglia che l’hanno poi portata ad essere la donna che è oggi. Lei non rinnega niente del suo passato, anzi ha aspettato il momento giusto per affrontarlo e raccontarlo, perché è come se ci fosse passata dentro.

Ema Stokholma ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella. Il suo è un nome d’arte ispirato a Rino Gaetano, il suo nome all’anagrafe è Morwenn Moguerou. Lei ha attraverso la depressione, momenti in cui il suicidio le è potuto apparire come la scelta più saggia, i momenti difficili sono stati molti, ma ad oggi è una donna libera e serena che dichiara di sentirsi una ventenne.

Ema Stokholma dice di aver vissuto sette, otto vite e di portarne il bagaglio di tutte sulle spalle. Ad oggi la donna è single, la sua storia d’amore con Angelo Madonia è finita da pochissimo tempo. L’amore tra i due è sbocciato quando lei era una concorrente di Ballando con le Stelle. La loro storia però è durato poco più di un anno, con l’uomo Ema Stokholma si è avvicinata al mondo dell’infanzia, perché lui ha due figlie. Lei però chiarisce “Non è un mio desiderio diventare madre”.