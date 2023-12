Roberta Morise è un volto noto della Rai e ha conquistato il pubblico, soprattutto grazie alla sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Durante il reality, ha mostrato una combinazione di forza e fragilità, guadagnandosi l’apprezzamento dei telespettatori. È stata anche famosa come ex compagna di Carlo Conti. Attualmente, sembra che abbia una dolce novità da condividere con i suoi fan: sembra essere in attesa di un bambino. Nel frattempo, continua a intrattenere il pubblico sul palco insieme al duo comico Ale e Franz in uno spettacolo Rai, dimostrandosi pronta e apprezzata dal pubblico.

Secondo i resoconti di Dagopsia, sembra che Morise sia incinta e abbia in programma di sposarsi entro il 2024 con il suo partner. Inoltre, sembra che Roberta abbia una relazione stabile con Enrico Bartoli, rinomato chef stellato presente nel programma “Celebrity Chef” di Alessandro Borghese, essendo Bartoli un uomo divorziato con tre figli dal suo precedente matrimonio, due maschi, Tommaso e Giovanni e una femminuccia, Vittoria.

Isola dei Famosi: Roberta Morise in dolce attesa del suo primo figlio

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Morise ha condiviso dettagli intimi sulla sua relazione con Roberta, svelando che si sono incontrati tramite amici in comune e che è stata lei a fare il primo passo. Ha espresso il suo stupore di fronte alla personalità unica di Roberta, affermando di essere stato profondamente divertito e coinvolto emotivamente in modo insolito dalla sua presenza.

Inoltre, ha dichiarato di essere innamorato perdutamente di Roberta e di come grazie a lei abbia ritrovato fiducia nell’amore. Sembrano formare una coppia affiatata, tanto che hanno deciso di condividere con i loro sostenitori un annuncio ufficiale riguardante la gravidanza di Morise. Questa notizia è stata resa pubblica prima ancora di ufficializzare i loro piani matrimoniali, lasciando intendere che potrebbe essere il prossimo passo della loro relazione.

Roberta Morise, celebre personalità televisiva, si appresta dunque a vivere un Natale senza dubbio unico e indimenticabile: sarà infatti il primo in cui festeggerà in dolce attesa di un bebè. Le pagine del settimanale Diva e Donna hanno dato uno sguardo esclusivo ai primi scatti della futura mamma, immortalata mentre esplorava un negozio a Milano, intenta a selezionare con cura l’arredamento per la cameretta del suo piccolo o della sua piccola. In quest’occasione emozionante, ancora non si conosce il sesso del bambino, rendendo ogni scelta e preparativo ancor più avvolto da un’attesa piena di sorprese e gioia.