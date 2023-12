È passata ormai una settima da dall’intervista di Belen Rodriguez, nella quale ha rilasciato dichiarazioni forti riguardo alla sua relazione passata con Stefano De Martino, affermando che l’ex marito avesse avuto dodici presunti amanti. Questa rivelazione ha scatenato una marea di speculazioni e pettegolezzi sulla vita sentimentale dell’ex ballerino di Amici. Tuttavia, Mirea Flavia Stellato, una giornalista che ha lavorato negli stessi studi con De Martino, ha gettato acqua sul fuoco smentendo essere una delle presunte amanti.

Inoltre, ha offerto un’immagine completamente diversa della personalità di Stefano quando si trova dietro le quinte. La Stellato ha enfatizzato il suo comportamento rispettoso, umile e discreto sul luogo di lavoro, sottolineando che De Martino non porta affatto le sue vicende personali o i clamori esterni nel contesto lavorativo. Descrive un uomo giocoso e amichevole, lontano da qualsiasi atteggiamento di divismo, mantenendo un approccio umile e rispettoso con chi gli sta intorno.

Mirea Flavia Stellato: svelati alcuni retroscena con Stefano De Martino

Questa testimonianza si contrappone nettamente alle speculazioni sulla vita amorosa di De Martino, offrendo una visione più equilibrata e tranquilla della sua personalità e del modo in cui gestisce il suo ambiente lavorativo, separando la sfera privata da quella professionale in modo netto e rispettoso.

Insomma, al momento, il nome femminile che sembra essere stato più frequentemente associato a Stefano è quello di Alessia Marcuzzi. Nonostante in passato sia stato negato un possibile flirt tra i due, alcuni indizi lasciati sul terreno delle speculazioni sembrano aver lasciato spazio a un minimo di veridicità. Tutto è iniziato durante il periodo successivo alla pandemia quando cominciarono a circolare voci riguardanti presunti messaggi compromettenti trovati da Belen sul telefono di Stefano. Curiosamente, poco dopo queste indiscrezioni, la coppia si separò, per poi riappacificarsi in seguito.

Tuttavia, anche questo ritorno insieme è stato caratterizzato da alti e bassi, come ha dichiarato Belen stessa. Secondo lei, vi sarebbero stati tradimenti sin dall’inizio di questa seconda fase della loro relazione, rendendo ancora più turbolenta e incerta la storia tra loro. Questo suscita ulteriori interrogativi sulla natura della relazione tra Stefano e Alessia Marcuzzi, poiché i dettagli lasciati nel passato sembrano ancora lasciare qualche ombra di dubbio sulla veridicità delle negazioni.

L’ultimo indizio che sembra collegare Alessia Marcuzzi a Stefano De Martino, non necessariamente come sua amante, ma come donna che in passato è stata vicina a lui, è emerso durante l’ultima intervista di Belen a Domenica In. Alla fine di un video sulla sua esperienza all’Isola dei Famosi, la showgirl ha affermato: “Simona Ventura era davvero l’Isola”. Questa frase sembra essere un chiaro riferimento alle edizioni successive del programma condotte da Marcuzzi.

Al momento, Stefano De Martino mantiene un totale riserbo sulla situazione, senza rilasciare dichiarazioni in merito agli indizi o alle speculazioni legate al suo passato e alle relazioni precedenti.