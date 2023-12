Nel corso di una diretta di Ballando con le stelle, Giovanni Terzi ha compiuto un gesto straordinario e fuori dagli schemi proponendo matrimonio a Simona Ventura. Questo atto romantico ha sconvolto in modo piacevole l’ordinaria liturgia del programma trasmesso su Rai1. L’azione ha ricevuto applausi non solo da Milly Carlucci e dalla giuria, ma anche da entrambi i pubblici presenti in studio e quelli sintonizzati da casa.



Questa proposta di matrimonio è giunta in un momento già carico di emozioni, con le dolci parole di Anna Pagnoni, madre di Simona Ventura, rivolte a Giovanni Terzi poco prima.

Giovanni Terzi: la dedica alla madre di Simona Ventura

Nel filmato trasmesso nel programma, la madre di Simona Ventura lo ha descritto come un uomo ideale che tutte le donne vorrebbero incontrare nella vita. Simona, riprendendo questo momento e condividendolo sulla sua pagina Instagram, dedica affettuosamente delle parole alla mamma, ringraziandola per essere stata la madre di una figlia così meravigliosa.



Simona prosegue con un messaggio diretto a Anna Pagnoni, la futura suocera, esprimendo il desiderio di essere sempre all’altezza di tutto l’amore e dell’accoglienza che le sta dimostrando, specialmente in vista del matrimonio imminente con la compagna il prossimo 6 luglio. È un gesto che rivela affetto e gratitudine nei confronti delle figure importanti nella sua vita.

Simona Ventura ha spesso reso pubblica la forte connessione con sua madre, Anna Pagnoni. Le due sono state protagoniste di video sui social mentre condividono momenti in cucina, oltre a essere state insieme nel momento emozionante in cui Giovanni Terzi le ha fatto la proposta di matrimonio in televisione.



Simona ha sempre attribuito a sua madre un ruolo essenziale nella sua vita, definendola “la donna a cui devo tutto”. Anna, con un passato da modella, incarna eleganza e classe, caratteristiche che condivide con la figlia, creando così un legame ancor più profondo tra di loro.

La famiglia di Simona Ventura è un quadro affiatato: oltre alla madre, comprende il padre Rino, un ex militare, e la sorella Sara, un’esperta speaker radiofonica. Sara è anche mamma di Enea. Inoltre, Simona è madre di tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina, nati sia dal suo matrimonio con Stefano Bettarini che attraverso un’adozione successiva. Questa unità familiare si è ulteriormente ampliata con l’integrazione di Terzi e dei suoi figli. Questa fusione di legami e relazioni crea un solido nucleo di affetto e sostegno reciproco all’interno della vita di Simona Ventura.