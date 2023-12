Lorenzo Tano: il figlio di Rocco Siffredi svela di vivere con la sua insegnante di danza

Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, ha recentemente rivelato di aver preso una decisione importante: vivere a casa della sua insegnante di danza di “Ballando con le stelle”, Lucrezia Lando. Questa rivelazione è avvenuta durante la trasmissione televisiva La Volta Buona su Rai2, dove, dopo un po’ di insistenza da parte della conduttrice, Lorenzo ha ceduto e ha confessato il suo nuovo arrangiamento abitativo.

La notizia è stata ulteriormente confermata da Rossella Erra, opinionista del programma di danza presentato da Milly Carlucci, che ha rivelato in diretta che il giovane, solo una settimana dopo aver soggiornato in un albergo a Roma, aveva deciso di lasciarlo per trasferirsi dalla sua insegnante. Caterina, nell’intervista, ha poi chiesto a Lorenzo di confermare questa decisione, il quale, sorridendo imbarazzato, ha ammesso che preferisce la nuova sistemazione rispetto all’albergo.

Sembrava chiaro che non fossero solo una coppia in pista, ma anche nella vita di tutti i giorni. Rossella Erra e Simona Izzo avevano già notato i due mentre si scambiavano baci fuori dagli studi e per strada. Nessuno, però, si sarebbe immaginato una convivenza così improvvisa. Ma è successo: Lorenzo ha avuto bisogno di trovare un alloggio più confortevole a Roma, spinto anche dalla necessità di essere nella Capitale per partecipare al popolare programma di Rai1, mentre fino a quel momento viveva a Budapest con la sua famiglia.

Lorenzo ha ufficialmente confermato di aver trascorso del tempo con la ragazza dopo la puntata di “Ballando con le stelle”, sottolineando: “Abbiamo festeggiato insieme uscendo per cena, in compagnia dei suoi genitori e del suo fratello”. La celebrazione del compleanno di Lucrezia era un momento importante per lui, e ha chiarito: “Non è stata la prima occasione in cui siamo stati insieme.

Lucrezia era già stata presente il 5 ottobre per festeggiare il compleanno di mio fratello, Leonardo, che ha 24 anni. Stiamo condividendo un percorso insieme, quindi è sembrato naturale includerla in questi momenti speciali”. Queste testimonianze confermano la crescente vicinanza e la connessione tra Lorenzo e Lucrezia al di là della pista da ballo.

Rossella sorprende tutti trasmettendo in diretta la notizia. La reazione sbalordita degli spettatori non passa inosservata. La Lando ascolta attentamente mentre il ragazzo conferma che è tutto vero: loro due vivono insieme. Ora, resta da scoprire se questa coppia resisterà una volta terminato lo show.