Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sembra esserci un possibile legame romantico tra Nicolò Zaniolo, ex calciatore della Roma ora al Aston Villa, e Soleil Sorge, ex partecipante al Grande Fratello Vip. Le speculazioni sono sorte dopo che alcuni seguaci hanno notato similitudini nelle foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram.

Entrambi hanno condiviso selfie all’interno di un’auto che sembra simile e immagini di tramonti che appaiono quasi identici. Inoltre, entrambi hanno postato foto con uno sfondo che sembra essere lo stesso colonnato o porticato. Questi dettagli hanno alimentato i sospetti riguardo a una possibile relazione tra i due.

Ex Gieffina ritrova l’amore: legame romantico tra Zaniolo e Soleil

Deianira Marzano, una esperta di gossip attiva su Instagram, ha affermato di aver ricevuto segnalazioni da un follower residente a La Spezia, il quale sostiene di aver avvistato Nicolò Zaniolo e Soleil Sorge insieme in due diverse occasioni a Lerici. Queste informazioni sono state supportate da ulteriori testimonianze pervenute a Marzano, inclusa la conferma di una fonte da lei considerata affidabile, che ha corroborato l’idea che i due stiano frequentando.

Ci sono stati anche alcuni “like” reciproci rilevati sui contenuti pubblicati sui rispettivi profili Instagram, oltre a segnalazioni da parte di utenti attenti che sostengono di aver individuato Nicolò Zaniolo in un video condiviso da Soleil Sorge. Tuttavia, sembra che la presunta coppia non sia ancora pronta ad esibire la loro relazione in pubblico o sui social media.

Solitamente, in queste situazioni, il passo successivo potrebbe essere la condivisione di una foto insieme, menzionandosi reciprocamente nei commenti, seguita dalla ricondivisione del post con emoji o simboli affettuosi. Oppure potrebbero optare per la pubblicazione diretta di una foto di coppia, come hanno recentemente fatto Pietro Pellegri e Carolina Stramare, per annunciare ufficialmente la loro relazione al mondo.

Soleil Sorge, 29 anni, ha annunciato la sua situazione sentimentale da single da agosto dell’anno scorso, dopo la conclusione della sua relazione con Carlo Domingo. Di recente, è stata avvistata nel cast di una puntata di Ciao Darwin, uno spettacolo televisivo in cui influencer e lavoratori si sono sfidati. Nel frattempo, la vita amorosa di Nicolò Zaniolo è diventata argomento di discussione costante.

Da quando è stato legato sentimentalmente a Sara Scaperotta, passando poi a una relazione con Chiara Nasti – ora moglie dell’attaccante della Lazio Zaccagni – la sua vita sentimentale è stata oggetto di molte speculazioni. Si è persino ipotizzato un coinvolgimento con Madalina Ghenea, una voce che è stata prontamente smentita. Recentemente, si è parlato di un possibile legame con Vittoria Deganello, una giovane di 26 anni originaria di Verona che ha fatto un’apparizione nel programma televisivo Uomini e Donne.

E adesso sembra esserci un nuovo flirt con Soleil Sorge, con voci che suggeriscono che i due abbiano passato insieme la giornata di domenica 10 e che Zaniolo stia progettando di tornare in Italia appena possibile per trascorrere del tempo con lei.