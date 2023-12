Francesca Brambilla, nota come l’ex Bona Sorte di “Avanti un altro”, ha recentemente condiviso la gioiosa notizia della sua maternità sui social media. Attraverso uno scatto affettuoso, ha presentato al mondo la piccola Amaya Luce insieme al suo compagno, in un momento intimo e speciale. Pur mostrando i segni della fatica sul viso, i suoi occhi brillanti e il sorriso sincero trasmettono un’immensa felicità e un profondo amore per la nuova fase della sua vita da neo-genitore. La dolcezza di questa immagine ha commosso molti dei suoi seguaci, che hanno condiviso gioia e affetto per questo nuovo capitolo nella vita della showgirl.

Francesca Brambilla: presenta per la prima volta sua figlia Amaya Luce

Francesca Brambilla ha emozionato i suoi seguaci con l’annuncio della nascita della sua primogenita, Amaya Luce, attraverso uno scatto commovente che la ritrae nel tepore dell’ospedale, stringendo teneramente la sua preziosa creatura tra le braccia. Accanto a lei, compare il suo compagno, di cui fino ad ora non si era conosciuta l’identità, poiché mai comparso nei suoi scatti sociali. In un secondo scatto, la neo-mamma ha condiviso il momento successivo al parto, in cui tiene amorevolmente tra le mani la piccola Amaya Luce insieme al papà, svelando il significato profondo dell’amore in quest’esperienza unica.

Le dolci parole di Francesca hanno suscitato un coro di auguri tra cui quelli affettuosi di Alessia Macari, ex collega nel quiz preserale di Canale5, insieme a Sophie Codegoni, Laura Cremaschi, Claudia Ruggeri, Selvaggia Roma, Carolina Stramare, Maria Mazza, Jane Alexander e Sonia Bruganelli, tutte unite nell’esprimere gioia e affetto per questo momento speciale nella vita della showgirl.

Francesca Brambilla ha condiviso il suo percorso gravidico sui social, mostrando con fierezza il pancione attraverso foto audaci e anche pose sensuali in lingerie. Nel mese di agosto, ha annunciato con gioia l’attesa del frutto dell’amore tra lei e il suo compagno, esprimendo entusiasmo per l’arrivo imminente del piccolo cuore che batteva in armonia con i loro.

Nelle sue dolci parole, ha esaltato il suo compagno come un uomo destinato a essere un padre amorevole, anticipando la gioia che avrebbe illuminato il suo volto nel momento in cui avrebbe preso tra le braccia questa nuova creatura. Questa esperienza ha insegnato loro che l’amore ha il potere di trasformare tutto, preparandoli ad accogliere con serenità le sfide e le gioie che il futuro avrebbe portato. Sicuramente una dedica che ha fatto sciogliere il cuore di tantissime persone.