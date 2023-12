Simona Ventura il matrimonio con giovanni terzi – ecco la reazione dell’ex marito

Una delle notizie più sentite in questa settimana è stata sicuramente la proposta di matrimonio ricevuta da Simona Ventura in diretta televisiva. Ora non si parla di altro che di questa notizia. Simona Ventura il matrimonio con Giovanni Terzi è la notizia della settimana. Vediamo anche qual è stata la reazione dell’ex marito di lei, Stefano Bettarini.

Simona Ventura e Giovanni Terzi convoleranno a nozze a luglio del 2024. La proposta di matrimonio è arriva in diretta a Ballando con le stelle con delle parole dolcissime e cariche di significato.

Simona Ventura il matrimonio con Giovanni Terzi – Ecco le sue dichiarazioni

Simona Ventura ha ricevuto in diretta televisiva e tra lo stupore generale la proposta di matrimonio dal compagna Giovanni Terzi. Le ha dichiarato: “La proposta è stata bellissima e realmente una sorpresa. Non me lo aspettavo proprio, è stata una emozione incredibile. Ci pensavamo da un po’ alle nozze, ogni volta succedeva qualcosa. Eravamo diventati un po’ dubbiosi. Poi me l’ha chiesto in modo inatteso”.

La storia d’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è nata un po’ per caso. I due si sono conosciuti ad una cena di amici e poi lui ha regalato il suo libro a lei. Durante la notta la conduttrice lo ha letto ed al mattino dopo lo ha contattato per dirgli quanto le fosse piaciuto il libro. Da qui è nato un rapporto bellissimo che sta giungendo al più felice degli epiloghi, le loor nozze saranno celebrate nel prossimo mese di luglio.

Tra le congratulazioni generali non sono mancate anche quelle dell’ex marito della nota conduttrice. L’ex calciatore Stefano Bettarini si è congratulato per le imminenti nozze della sua ex moglie e si è detto molto felice di questo ritrovato amore per la donna. Tra loro ad oggi c’è un grande affetto, perché loro prima che ex marito ed ex moglie sono genitori di due splendidi figli.