Francesca Sorrentino smentisce il ritorno di fiamma con Manuel Maura. Nonostante le continue segnalazioni di avvistamenti, i due non sono tornati a essere una coppia dopo il percorso a Temptation Island. Con alcune storie Instagram, la ragazza ha risposto a un utente che sosteneva di averli visti insieme in una pizzeria del loro paese, Ceccano, in provincia di Frosinone. “Non è così”, ha precisato.

Dopo l’esperienza nel famoso programma di Canale 5, Francesca e Manuel sembrano aver riavvicinato i loro legami. Francesca ha condiviso su Instagram: “Mi vedo con lui, ci sento e è stato invitato al mio compleanno”, ma ha precisato che ciò non implica un ritorno di coppia. Pur avendo ricominciato a frequentarsi e scambiarsi messaggi, i due non hanno riavviato una relazione romantica. Francesca ha insistito sulla sua trasparenza: “Sono sempre stata chiara e sincera, racconto sempre la verità. Non siamo ancora tornati insieme, nonostante mi senta vicina a lui e ci vediamo. Ribadisco, niente gossip”.

Temptation Island: nessun ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel

Francesca, l’ex partecipante di Temptation Island, ha chiarito un episodio in cui un ragazzo con cui aveva avuto un breve contatto sostenne di averli visti insieme in una pizzeria. Francesca ha affermato di non esserci mai stata e di aver deciso di rispondere al commento dell’utente, il quale successivamente cancellò il messaggio, probabilmente per aver commesso un errore. Secondo Francesca, la situazione si è svolta in modo diverso da quanto affermato dall’altro ragazzo.

Francesca ha condiviso un episodio significativo: durante il funerale di suo nonno, Manuel, nonostante non avesse ancora un rapporto stretto con lei e nonostante il loro passato avesse avuto degli attriti, si presentò per darle supporto. Nonostante il trattamento passato non proprio positivo da parte di Francesca, Manuel dimostrò un gesto di empatia e presenza.

Successivamente, mentre Francesca e i suoi amici, Marco ed Emanuela, stavano facendo un giro in macchina dopo il funerale, si sono imbattuti in Manuel che stava gustando un supplì davanti a una pizzeria. Marco ha deciso di fermarsi per una breve chiacchierata e una sigaretta con lui, mentre Francesca e Emanuela sono rimasti nella macchina, assistendo a quell’incontro inaspettato.

Manuel, meno di un mese fa, aveva apertamente espresso su Instagram il suo interesse nel riconciliarsi con Francesca, mostrando una volontà di ricostruire il legame tra loro. In quella stessa condivisione, ha anche rivelato di essersi incontrato nuovamente con Francesca, tuttavia, ha specificato che lei non si sentiva ancora pronta per riprendere una relazione sentimentale.

Questo desiderio di riavvicinamento da parte di Manuel è stato reso chiaro attraverso i suoi canali social, ma è emerso anche il rispetto per il momento in cui Francesca non era ancora pronta per una riunione romantica. Questa posizione sembra persistere fino ad oggi, dimostrando una certa delicatezza e rispetto da entrambe le parti nei confronti delle proprie emozioni e necessità.