Quando si esibisce al pianoforte o davanti al microfono, Giordana Angi mostra tutta la sua grinta, ma il suo cuore si scioglie appena si addentra nei temi degli affetti più cari. Durante la sua partecipazione a ‘Domenica In’, la cantante, che si è classificata al secondo posto nell’ultima edizione di ‘Amici’, ha aperto il suo cuore parlando del rapporto con sua sorella Elisa, più giovane di 9 anni.

Giordana Angi: l’amore per la sorella più piccola e la mancanza del padre

Con un tono commosso, Giordana ha condiviso: “Volevo trascorrere del tempo solo con lei. Avevo solo quattro giorni, non molti, ma sono stati meravigliosi.” Il legame tra le due è profondo: “Abbiamo condiviso ogni cosa. Il suo amore per me è di grande importanza. Sono molto protettiva, ma mi rendo conto che è il suo amore che mi protegge. Siamo diverse; io sono riflessiva e spesso ponderosa, mentre lei ha la capacità di alleggerire sempre tutto. È una persona speciale, e so che sarà al mio fianco fino alla fine.”

Quanto all’amore, Giordana lo considera “fondamentale”, ma preferisce mantenere riservatezza su questo argomento in televisione.

Nonostante la mancanza di rapporti con suo padre da diversi anni, Giordana Angi non nutre rabbia né rancore; al contrario, continua a manifestare un amore smisurato nei suoi confronti. Durante la sua partecipazione a Verissimo, la cantautrice ha aperto il suo cuore sulla situazione familiare.

Sebbene i genitori di Giordana si siano separati quando lei era ancora una bambina, nel corso del tempo è riuscita a superare il dolore associato a quella fase della sua vita. Parlando della sua attuale condizione, ha riflettuto: “Oggi, nonostante io sia una donna con la mia vita, lavoro e faccia molti viaggi, è normale che ci si allontani. Questo allontanamento mi ha fatto male perché guardo mio papà sempre con gli occhi di una bambina.”

Guardando una foto di loro di molti anni fa, Giordana ha condiviso con sincerità: “Il mio cuore ama mio papà proprio come quegli occhi lo facevano. Per me, sarà sempre quello, nonostante la vita ci porti a essere distanti. Quella Giordana rimane invariata, il mio amore per papà sarà sempre il medesimo, per sempre.”

Recentemente, invece, Giordana Angi ha rafforzato il legame con sua madre, come ha raccontato a Silvia Toffanin: “Mia madre è una persona eccezionale. Ha lavorato per molti anni in una compagnia aerea, è andata in pensione pochi mesi fa e mi ha seguito durante tutto il tour. Abbiamo recuperato un po’ del tempo perso.”