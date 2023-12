Chiara Ferragni Tapiro d’oro a striscia la notizia: balocco e antitrust

In questi ultimi giorni non si parla di altro che della multa da parte dell’ANTITRUST a Chiara Ferragni e a Balocco. Le aziende hanno avuto una multa di un milioni di euro per via della iniziativa dello scorso anno del pandoro della nota influencer con il marchio Balocco. Questa sera Chiara Ferragni tapiro d’oro a Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro all’imprenditrice digitale.

La nota ed amata influencer oggi ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato di quanto accaduto. La donna si è assunta la responsabilità della leggerezza commessa ed ha deciso di scusarsi pubblicamente. Inoltre Chiara Ferragni ha donato un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita proprio per risolvere il disguido che si è venuto a realizzare con i consumatori.

Chiara Ferragni tapiro d’oro: la baneficenza, la multa e la donazione

L’azienda di Chiara Ferragni e la Balocco hanno ricevuto una pesantissima sanzione da parte dell’Antitrust per via di una pratica commerciale scorretta e per comunicazione non diligente, secondo l’agenzia, riguardante la commercializzazione del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni per Natale 2022. Le aziende si sono viste recapitare un a multa di ben un milione di euro, contro la quale la nota ed amata imprenditrice digitale ha annunciato la volontà di presentare appello. La Balocco dovrà pagare 420 mila euro, mentre la Ferragni 675 mila euro.

La vicenda ha fatto il giro di tutti i giornali, del web e di tutte le televisioni. Chiara Ferragni si è assunta la responsabilità di quanto accaduto. Lei dopo aver anche ricevuto il Tapiro d’oro di striscia la notizia ha dichiarato la sua volontà di teenr separate, da ora in poi, le opere benefiche dalle pratiche commerciali.

Per scusarsi l’influencer ha deciso di donare un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino. In un video pubblicato su Instagram l’imprenditrice digitale si è mostrata dispiaciuta e si è scusata con tutti per “l’errore e la legegrezza”-