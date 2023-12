Raz Degan, noto per la sua riservatezza sulla vita privata, ha recentemente infranto le regole del suo solito riserbo presentando pubblicamente la sua nuova compagna, Cindy, durante un’intervista a Verissimo. Cindy, di origini italo-americane, ha incontrato l’attore durante un soggiorno a Bali, e i due sono stati inseparabili negli ultimi quattro anni. Questa inusuale apertura da parte di Degan offre uno sguardo più intimo nella sua vita, di solito al di fuori dai riflettori mediatici.

“Nel desiderio di mantenere intatto il nostro legame intimo,” ha confidato Raz Degan a Silvia Toffanin, concedendo alcuni dettagli significativi sulla sua relazione con Cindy: “Il nostro incontro è stato del tutto casuale a Bali, durante una visita ai miei fratelli residenti là. In una festa fortuita, la conversazione avvenne in inglese, e all’epoca non avevo alcuna consapevolezza della sua nazionalità italiana. Trovare qualcuno disposto a seguirmi nei luoghi più remoti del mondo è raro, ma lei possedeva sia la benzina che il coraggio per farlo.”

Raz Degan: ecco chi è la sua nuova fidanzata

Il loro legame si sviluppa in modo profondo, caratterizzato da viaggi avventurosi e momenti di serenità, come Cindy stessa ha condiviso: “Essendo da sempre una viaggiatrice avventurosa, incontrare lui ha portato la mia esperienza a un livello superiore. Possiamo affrontare i viaggi più estremi e godere poi della tranquillità totale quando siamo a casa.” Raz Degan ama sottolineare questo contrasto: “Trovare l’equilibrio tra gli estremi è essenziale per noi.

A casa, ci dedichiamo all’orto, evitiamo la vita mondana e non abbiamo neanche vicini; poi, dopo un paio di mesi, partiamo per esplorare parti del mondo ancora sconosciute a molti.” Questa straordinaria combinazione di avventura e stabilità rende il loro rapporto unico e apprezzato.

All’età di 55 anni, Raz Degan ha sperimentato una rinascita amorosa, condividendo la sua prospettiva: “La mia vita ha conosciuto 5 storie, e credo che ci sia sempre spazio per l’amore. Lei è la forza che mi spinge a diventare un uomo migliore. Non posso pretendere di essere perfetto, ma con lei trovo la motivazione per cercare di migliorarmi costantemente.”

Cindy, a sua volta, esprime la sua gratitudine e riflette sulla crescita personale derivante dalla relazione: “Raz mi ha insegnato molte lezioni preziose, soprattutto l’arte di ascoltare profondamente. Mi ha guidato a rallentare la mente e ad aprire completamente il cuore, insegnandomi l’importanza di amare appieno. Inizialmente, avviare una storia con una persona come lui può suscitare qualche titubanza, ma Raz ha saputo insegnarmi la bellezza di aprirmi completamente e senza riserve.” Questo ritratto di crescita personale e intimità condivisa rende la loro storia un viaggio emozionante e significativo.