In attesa della finalissima di Ballando con le stelle, Wanda Nara è stata ospite oggi a Domenica In, dove ha condiviso dettagli toccanti sulla sua partecipazione al dance show di Rai1. “Ho accettato di fare Ballando per pensare ad altro,” ha rivelato, “sono così impegnata a ballare che non penso.” Questa partecipazione le ha offerto un rifugio temporaneo dalla realtà medica, permettendole di concentrarsi su qualcosa di positivo e appassionante.

Wanda ha anche condiviso dettagli sul suo percorso medico, menzionando che i medici in Argentina continuano a seguirla attentamente. Carolyn Smith, supervisore del programma, le ha fornito un contatto con la sua dottoressa personale, offrendole ulteriore supporto.

Wanda Nara: la sua malattia e il percorso a Ballando con le stelle

In questo contesto, ha trovato un ambiente divertente e appagante che ha contribuito al suo benessere emotivo.

Gli spettatori sono stati toccati da una clip straordinaria in cui Wanda Nara, per la prima volta dall’inizio del programma, ha deciso di aprire il suo cuore e parlare apertamente della sua malattia. Un momento toccante è avvenuto anche in studio, quando il marito Mauro Icardi è giunto inaspettatamente per farle una sorpresa, dimostrando un sostegno tangibile durante questo percorso difficile.

Nel rivedere quelle immagini, Wanda Nara si è lasciata andare alle emozioni. Ha condiviso il suo stato d’animo, confessando: “Non avevo ancora visto cosa è andato in onda. Non volevo parlare in realtà. Ne ho parlato tanto con il mio autore, avevo il dubbio se farlo o no.” La decisione di condividere la sua storia è stata ponderata, con l’intento di trasmettere un messaggio di forza e resilienza.

La showgirl ha poi condiviso la sua reazione ai messaggi ricevuti dal pubblico: “Sto ricevendo tanti messaggi belli, di persone che mi dimostrano affetto, ma c’è anche chi mi scrive ‘stai male e balli’.” Queste parole riflettono la complessità della situazione di Wanda, che cerca di gestire la sua malattia attraverso il programma Ballando con le stelle, trovando forza nel sostegno e nell’affetto del pubblico.

In questo modo, la partecipazione di Wanda Nara a Ballando con le stelle non solo si trasforma in una sfida personale, ma anche in un messaggio di resilienza e determinazione per chiunque stia affrontando difficoltà simili.

“Ti fa paura?” ha domandato Mara Venier. Con determinazione, la showgirl argentina ha risposto: “Quando sei mamma, l’unica paura che provi è quella di lasciare soli i bambini, è l’unico pensiero. Quando ho ricevuto la notizia, ho temuto proprio questo, perché sono piccoli e dipendono ancora da me”. Wanda Nara ha poi condiviso il momento in cui ha appreso la diagnosi dalla televisione: “Accendo la televisione e sento questo giornalista dire ‘Wanda Nara ha la leucemia, è in ospedale’. Guardo Mauro e inizio a piangere, chiedendomi come fosse possibile. Noi non sapevamo ancora nulla. I miei figli lo hanno scoperto da internet”.