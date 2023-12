Federico Chiesa proposta di matrimonio a Lucia Bramani nella romantica venezia

Federico Chiesa è un giovane calciatore della Juventus molto amato ed apprezzato da molti. Nei giorni scorsi il calciatore ha posto un romantico scatto sul suo profilo Instagram: Federico Chiesa proposta di matrimonio a Lucia Bramani. La coppia ha così deciso di sposarsi e diventeranno presto marito e moglie.

La proposta di matrimonio è stata fatta nella romantica Venezia e la coppia ha postato uno scatto dove sono felicissimi insieme e con l’anello in bella mostra. La didascalia della foto è un semplice “Ha detto sì”. La lieta notizia è arrivata dopo due anni di fidanzamento.

Federico Chiesa proposta di matrimonio a Lucia Bramani – tutto sul loro amore

La storia d’amore tra Federico Chiesa e Lucia Bramani è iniziata due anni, in un periodo molto complicato per la vita del calciatore. Subito all’inizio del loro amore i due hanno dovuto affrontare l’infortunio del calciatore: “Abbiamo cominciato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022. Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato”. La ragazza però non credeva che lui fosse veramente infortunato ma che lui avesse solo voglia di non uscire. “Pensava che non avessi voglia di uscire, che fingessi il dolore”.

Solo dopo che la modella ha raggiunto il calciatore a casa ha capito l’entità dell’infortunio. “Ha capito subito le mie debolezze, ha assistito a una delle fasi più nere della mia carriera. Ha visto come ho affrontato le mie emozioni e come mi sono ripreso. Questo ci ha legati”. Vivere questo momento così difficile li ha legati moltissimo, sono diventati una cosa sola e sono legati da un amore fortissimo.

Entrambi hanno alle spalle storie lunghe, ma poi finite. Il calciatore è stato legato per moltissimi anni con la studentessa Benedetta Quaglia, Mentre la giovane è stata legata a Anis Romdhane, imprenditore, co fondatore e CEO del brand Whatchype, che si occupa di orologi.