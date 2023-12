Di nazionalità israeliana, ma a tutti gli effetti famoso soprattutto in Italia, Raz Degan è sicuramente considerato un uomo di successo pur avendo avuto diverse forme di cali di successo nel corso del tempo. Conosciuto inizialmente e prevalentemente in gioventù come modello e poi attore, oltre che personaggio televisivo, ha raggiuto la massima popolarità tra gli anni 90 e 2000 grazie anche a diversi sponsor. Il suo aspetto avvenente ha ovviamente fatto da “veicolo” per il gossip anche se in età più matura ha rivelato di aver voluto cambiare vita, condizione rispettata proprio dalla “nuova” fidanzata.

E’ stata infatti resa “pubblica” direttamente da Raz Degan colei che è la compagna ufficiale e che viene considerata una personalità non del mondo dello spettacolo, come ha ammesso lui stesso.

La nuova fidanzata è stata di fatto “resa nota” durante una recente puntata di Verissimo dove erano presenti entrambi.

Raz degan, hai mai visto la fidanzata? Ecco chi è

Raz Degan è stato soprattutto legato a Paola Barale, in una relazione piuttosto duratura, ma discontinua, perdurata dal 2002 al 2015. L’attore ha preso parte a varie produzioni e soprattutto ha partecipato ad un’edizione dell’Isola dei Famosi, dove ha anche vinto. Come ha rivelato poi a Verissimo, ha conosciuto l’attuale compagna, Cindy Stewart, di nazionalità italiana e statunitense. E’ una personalità non mainstream, infatti non ha neanche un proprio account Instagram ed è qualcosa che ha affascinato da subito l’attore e personaggio televisivo, che ha confermato di averla conosciuta poco dopo aver preso parte all’isola dei Famosi.

L’ho incontrata per caso a Bali sei anni fa. Ero andato a trovare i miei fratelli che vivono là, l’ho incontrata a una festa, parlavamo in inglese e non sapevo neanche che fosse italiana

Attraverso i social media di Raz Degan, la donna, fotografa e videomaker ha iniziato ad essere una presenza costante nei vari post, anche se fino ad ora l’attore è stato particolarmente cauto nel tenere la relazione quanto più possibile distante dai “curiosi”. Come affermato anche durante la partecipazione al reality, non ha mai smesso di cercare l’amore anche ha rivelato di essere più maturo oramai superati i 50 anni e di aspettarsi una seconda parte della propria vita più serena e meno pretenziosa.

Ha rivelato che la fidanzata lo rende un “uomo migliore” e che la coppia attualmente vive in Puglia, occupandosi assieme della quotidianità della vita comune, fatta di cose “normali” come occuparsi di un orto.