Dopo la controversia relativa al pandoro Balocco, Chiara Ferragni si trova nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta riguardo all’operazione delle uova di Pasqua.

Secondo il Fatto Quotidiano, l’azienda avrebbe effettuato la donazione di 36 mila euro in due anni, mentre Chiara Ferragni non avrebbe versato alcun contributo diretto. Nel medesimo periodo, l’influencer avrebbe incassato circa 1,2 milioni di euro da Dolci Preziosi come compenso per la concessione dell’uso della sua immagine (500 mila euro nel 2021 e 700 mila nel 2022).

Analogamente all’episodio del pandoro, emerge che non ci sarebbe una correlazione tra le vendite del prodotto e l’entità della donazione, contrariamente a quanto dichiarato nella comunicazione di Chiara Ferragni. La questione solleva dubbi sulla trasparenza delle operazioni di beneficenza legate alle sponsorizzazioni dell’influencer.

Fedez contro tutti: nuovi aggiornamenti sul caso Ferragni-Balocco

Fedez ha dichiarato che durante quel periodo hanno organizzato con successo una raccolta fondi da 4 milioni di euro. Utilizzando tali risorse, sono riusciti a realizzare una terapia intensiva da 150 posti letto in soli 10 giorni. Questa rapida implementazione, secondo Fedez, ha contribuito significativamente a salvare centinaia di vite.

In risposta alle affermazioni di Fedez, Fondazione Fiera, che ha fornito gli spazi per la creazione dell’Ospedale in Fiera a Milano, e la Regione Lombardia hanno prontamente replicato per fare chiarezza sulla situazione.

Successivamente, anche la Regione Lombardia ha rilasciato una dichiarazione al riguardo: «I posti letto di terapia intensiva ottenuti grazie alle donazioni di Fedez e Ferragni erano 14, non 150. Dall’Ospedale in Fiera, invece, grazie alle generose donazioni di oltre 6 mila donatori privati, tra cui semplici cittadini, è stato possibile creare un autentico reparto di terapia intensiva con 157 posti letto, che ha accolto e curato ben 538 pazienti».

In risposta, Fedez ha condiviso su Instagram un video datato 23 marzo 2020, mostrando immagini della nuova terapia intensiva, commentando: «Quando il signor Fontana (presidente della Regione) mi chiamava per esprimere gratitudine per il nostro contributo durante la pandemia». Il rapper ha ammesso di aver attaccato Giorgia Meloni e di aver ricevuto la controreplica della Regione Lombardia.

Fedez ha continuato dichiarando: «Preso dalla frenesia, ho commesso errori nei dati: intendeva dire che abbiamo curato oltre 150 persone, inclusa un’operazione di trapianto di polmoni su un minorenne. Ho anche menzionato che l’ospedale della Fiera costava dieci milioni, un altro mio errore, perché in realtà ne sono costati 21 e non è stato attivato tempestivamente, come confermato dall’ex assessore alla Sanità Giulio Gallera».

Il cantante ha inoltre condiviso con i suoi follower un messaggio vocale da Alberto Zangrillo, primario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale, cardio-toraco-vascolare del San Raffaele.