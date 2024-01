Mangiare meno è possibile? Ecco i trucchi per ridurre il senso di appetito

L’aumento di peso è uno dei problemi principali dell’epoca moderna, soprattutto nelle zone del mondo in cui l’abbondanza alimentare è diffusa. L’estetica gioca un ruolo importante, ma il mangiare eccessivamente è diventato un problema più profondo. Tuttavia, mangiare di meno è possibile senza seguire diete complicate o costose. Di seguito sono elencati alcuni consigli efficaci per ridurre l’appetito: evitare cibi troppo elaborati nel sapore, regolarizzare l’apporto di carboidrati, mangiare verdure che saziano grazie al loro contenuto di acqua, bere regolarmente acqua per mitigare il senso di fame, scegliere un primo piatto ricco di fibre come i legumi e evitare di mangiare in modo frettoloso.

