Il cliente ha diritto al bicchiere d’acqua gratis al bar? Ecco la risposta

Se sei un appassionato di caffè espresso, potresti esserti chiesto se hai il diritto di ricevere gratuitamente un bicchiere d’acqua al bar. In realtà, i bar non sono obbligati a fornire gratuitamente l’acqua ai clienti, sia abituali che occasionali. Questa usanza varia da regione a regione e da città a città, e non è un diritto del cliente. In alcune città, come Napoli, è consuetudine offrire un bicchiere d’acqua insieme al caffè, ma non è una pratica obbligatoria. Non esiste una legge che imponga ai bar di fornire gratuitamente l’acqua, anche se devono avere una fonte d’acqua potabile nel locale. Quindi, spetta al barista decidere se far pagare l’acqua o offrirla gratuitamente. Di solito, se l’acqua viene addebitata, viene indicato nel menu. Anche l’acqua del rubinetto può avere un costo, quindi chiedere gratuitamente un bicchiere d’acqua non è comune. In alcuni luoghi è normale pagare l’acqua al bar, mentre in altri è normale riceverla gratuitamente. Quindi, se un barista ti fa pagare l’acqua, non dovresti stupirtene, poiché è un suo diritto farlo.

